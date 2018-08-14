%90 نسبة الإنجاز في استعدادات مجموعة الشارقة لكأس آسيا 2019

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تابع مجلس الشارقة الرياضي آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة إمارة الشارقة إحدى مجموعات كأس آسيا 2019، حيث بلغت نسبة الإنجاز العامة 90%. وتابع المجلس، برئاسة الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجموعة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، مدير المجموعة، آخر التحضيرات، ونسب الإنجاز في مختلف الأعمال.

وشمل ذلك الأعمال في الملاعب، من المنصة الرئيسة، وإنشاء مدرجين خاصين، ومدرج لممثلي وسائل الإعلام، مع زيادة عدد المقاعد، وتطوير الإضاءة، والوقوف على جاهزية ملاعب التدريبات وبعض الترتيبات الأخرى، لضمان توفير الراحة والبيئة المناسبة للجميع.

وقال الشيخ أحمد آل ثاني، في تصريحات صحافية، إن العمل على تطوير الملعب والمرافق التابعة له يمضي وفق ما هو مخطط له، خصوصاً أن الجميع في الإمارة الباسمة متفاعل مع الحدث الكبير.

بدوره، أوضح الحزامي أن الملعب خضع لتغييرات شبه جذرية، بداية من المنصة الرئيسة التي ستكون على أفخم طراز، بجانب مدرجين أحدهما مدرج خاص يتسع لـ250 مقعداً، وآخر لـ150 مقعداً، ومصعد، بجانب منصة لممثلي وسائل الإعلام. وأشار إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 89%.

واستعرض تفاصيل نسب الإنجاز في الأعمال، حيث بلغت نسبة العمل في منصة كبار الشخصيات 80%، والتي تضم 450 مقعداً، وفي غرف تبديل الملابس 95%، وفي غرفة الخدمات 99%، وعلى مستوى المدرجات، فقد وصلت النسبة إلى 87% بمجموع كلي 12 ألفاً و900 مقعد، ليصل مجموع نسبة العمل بشكل عام إلى 90%، بينما تمت زيادة عدد غرف التبديل، لتصبح أربع غرف بدلاً من اثنتين، مع مد المدرجات إلى الأسفل لزيادة الطاقة الاستيعابية.