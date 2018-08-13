ميرزا يظهر مع فريق الإمارات للدراجات في جولة «بينك بانك» الأوروبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعود نجم المنتخب الوطني للدراجات يوسف ميرزا، للمشاركة مع فريق الإمارات في السباقات، عقب معسكرات تدريبية صيفية طويلة في أوروبا. وسيشارك البطل الوطني في السباق لدعم الدراج دييغو أوليسي، أثناء مشاركة فريق الإمارات في جولة «بينك بانك» التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 الجاري.

وسيكون أوليسي قائد فريق الإمارات خلال السباق، وسيخوض المنافسات بمعنويات عالية بعدما تمكن من الفوز بثاني أعلى تصنيف في تشكيلة السباق الذي يقام عبر هولندا وبلجيكا.

ويشارك في السباق إلى جانب ميرزا وأوليسي الدراجان الإيطاليان فيليبو غانا ومانويل موري، وبين سويفت من المملكة المتحدة، ويان بولانك من سلوفينيا، والدراج البيلاروسي الشاب ألكسندر ريابوشينكو. ويقود الفريق المديران الرياضيان دانييل ريغي وماركو مارزانو.

وتشتهر جولة بينك بانك، المعروفة سابقاً باسم جولة إنيكو، بتضاريسها المتعرجة والتلال القصيرة الحادة والأجزاء المرصوفة بالحصى، ما يجعلها تشبه سباقات الربيع الكلاسيكية على الرغم من أنها تقام في أشهر الصيف.

ويتضمن مسار الجولة عدداً من مسافات التسلق من سباق أمستل الذهبي وسباق لييج - باستوني - لييج وجولة فلاندرز، ما يجعل من جولة «بينك بانك» جولة مثالية للدراجين المتخصصين بالسباقات الكلاسيكية وسباقات التسلق. وتتضمن النسخة الثالثة عشرة من السباق هذا العام سبع مراحل تشمل أربعة مسارات مستوية يراوح طولها بين 165.5 كم و209.2 كم، إلى جانب سباق ضد الزمن بطول 12.7 كم، ومسارين جبليين بطول 182.2 كم و209.5 كم، يمران عبر كل من هولندا وبلجيكا على التوالي.

وتتيح مشاركة فريق الإمارات في سباقات الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الفرصة للمجتمع المحلي لدعم الدراجين عالميي المستوى في تحقيق هدفهم المتمثل في أن يصبح الفريق أحد أفضل الفرق المشاركة في الجولة العالمية.

ميرزا يحظى بفرصة مثالية للمنافسة ضمن أكبر سباقات الدراجات الهوائية في أوروبا.