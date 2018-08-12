الفجيرة يواجه السلام العُماني والعروبة ودياً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يدشن فريق الفجيرة، عصر اليوم، المرحلة الثالثة من استعداداته للموسم الجديد، حيث يلتقي على استاد الفجيرة الدولي، في 16 الجاري فريق السلام العماني، على أن يخوض الودية الثانية أمام فريق العروبة في 24 الجاري، وذلك قبل افتتاح الموسم رسمياً بلقاء بني ياس في أولى جولات دوري الخليج العربي.

وقال مدير فريق الفجيرة، يوسف بوعابد، لـ«الإمارات اليوم»: «كان المعسكر الخارجي ناجحاً بكل المقاييس، خصوصاً بعد أن خاض الفريق ست مباريات ودية، وجميعها مع فرق قوية، كانت حريصة على تقديم مباريات جدية».

وأكمل بوعابد: «نشعر بالارتياح العالي لما أفرزه المعسكر الخارجي من مكاسب فنية وبدنية، قبل خوض أولى المنافسات الرسمية».

فريق الفجيرة يبدأ دوري الخليج العربي أمام بني ياس