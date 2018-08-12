«المحترفين» تختتم ورشة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت لجنة دوري المحترفين، أمس، ورشة عمل ما قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، 2018-2019، والتي درجت على تنظيمها كل عام قبل انطلاقة الموسم الرياضي، وذلك بمشاركة منتسبي أندية دوري الخليج العربي، ومسؤولي المباريات.

وتناولت الجلسة الأخيرة من الورشة، مستجدات التسويق، والإجراءات الخاصة بها في مباريات مسابقات المحترفين ضمن البطولات الأربع، كما استعرضت الفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى لائحة التذاكر الإلكترونية.

وتواصلت فعاليات الورشة في اليوم الثاني بدورة في الإسعافات الأولية، قدمتها الهلال الأحمر الاماراتي، بالتعاون مع اللجنة، اشتملت على التعريف بطبيعة الإصابات، وكيفية التعامل معها.