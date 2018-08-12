الجزيرة يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «العالمي»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يختتم فريق الجزيرة تحضيراته، مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستشارك أمام فريق النصر السعودي في المباراة المقررة مساء غدٍ، ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتتعزز صفوف الجزيرة بانضمام الثنائي المهاجم علي مبخوت والمدافع فارس جمعة، لكن في المقابل سيفتقد الفريق خدمات لاعبه البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، الذي انتقل أخيراً إلى الاتحاد السعودي.

من جانبه، أعلن النصر السعودي أن بعثة الفريق ستصل إلى الدولة، صباح اليوم، عبر مطار دبي الدولي، ويترأسها رئيس مجلس إدارة النادي سعود بن آل سويلم، وسيظهر مع النصر الدولي النيجيري أحمد موسى.