الظفرة يستأنف تدريباته ويستعد لودية أنجلوشتات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

عاد لاعبو فريق الظفرة للتدريبات، صباح أمس، ضمن معسكرهم الخارجي المقام حالياً في مدينة باد غوغن الألمانية، وذلك نهاية اليوم المفتوح الذي منحه مدرب الفريق الصربي، فوك رازوفيتش للاعبين، بعد أن خاضوا عدداً من التدريبات الصباحية والمسائية ومباراتين وديتين، خلال الفترة السابقة.

وذكر الحساب الرسمي للنادي على «تويتر»، أمس، أن الروح المعنوية عالية بين اللاعبين، وأن التدريبات اليومية ستتواصل بمقر المعسكر، على أن يؤدي الفريق تجربته الودية الثالثة أمام فريق أنجلوشتات الألماني بعد غدٍ. وكان الفريق خاض مباراتين الأولى أمام الاتحاد السعودي، والثانية أمام الفجيرة.