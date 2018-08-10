انطلاق دورة مجلس دبي لأكاديميات الكرة اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم بنادي حتا فعاليات الدورة الصيفية الثامنة لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي في ملاعب أندية وشركات كرة القدم بدبي، وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

ويشارك في النسخة الثامنة 8 فرق مختلفة من شركات كرة قدم بأندية إمارات الدولة هي: شباب الأهلي دبي، عجمان، النصر، حتا، الإمارات، اتحاد كلباء، الوصل، ويتنافسون في 5 فئات عمرية هي: فئة 12 سنة التي تتنافس في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، فئة 13 سنة التي تتنافس في نادي حتا الرياضي، فئة 14 سنة تلعب في نادي النصر الرياضي، فئة 16 سنة تلعب في نادي الوصل الرياضي، وفئة 18 سنة تلعب في نادي شباب الأهلي دبي.

ويلتقي مساء اليوم فريق شباب الأهلي دبي (أ) مع النصر (ب) على ملعب نادي حتا، كما يلتقي الوصل (ب) مع حتا (أ) ضمن المجموعة الأولى، تليها منافسات المجموعة الثانية، حيث يواجه شباب الأهلي (ب) النصر (أ)، والوصل (أ) مع حتا (ب)، وهذا ضمن فئة الـ13 سنة.