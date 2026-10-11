«مدارس الحياة»..31ورشة تثري مكتبات دبي العامة

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إثراء المشهد الثقافي والمجتمعي في الإمارة من خلال فعاليات مشروعها «مدارس الحياة» الذي يقدم خلال أكتوبر الجاري 31 جلسة وورشة عمل تفاعلية تستضيفها مكتبات دبي العامة، وتفتح أمام الأطفال واليافعين والكبار آفاقاً واسعة للتعلم والتجربة وتنمية المهارات، عبر مجالات تجمع الفنون والموسيقى والقراءة واللغات والابتكار وريادة الأعمال وفنون الطهي، ضمن بيئة تحفز الإبداع والمشاركة الثقافية.

ويحمل مسار «جمال الفن» لرواد مكتبات دبي العامة مجموعة من التجارب المتفردة، التي تجمع بين الإعلام والفنون والحرف، حيث ستقدم ريم محمود في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «من الفكرة إلى البودكاست»، فيما ستنظم مكتبة الطوار العامة جلسة «عطور من الذاكرة الإماراتية» بإشراف (bymaramforyou).

كما ستدير أميرة جبين ورشة «فن الخط بالفرشاة» في مكتبة الراشدية التي ستحتضن أيضاً «الرسم على الكيك: مزج الألوان» بإشراف (Atalis Solea).

وستضم أنشطة «نادي الفن» سلسلة من الأنشطة الفنية، تشمل ورشة «تشكيل البالونات» التي ستديرها ريمة عباس إلى جانب «حروف من جلد» بإشراف «فيفلي»، بينما ستحتضن مكتبة حتا العامة «صنع قوالب الأختام» كما تشرف عبير رشاد على ورشة «نحاس على الجلد» وتشهد مكتبة الراشدية فعالية «حروف بفن لف الورق» بإشراف «ستربس أند كيرلز»، وسيقدم استوديو ميداف الإبداعي في مكتبة الصفا للفنون والتصميم «الزخرفة على الصفائح الذهبية»، كما ستعقد المكتبة أيضاً ورشة «صابون الخط العربي» التي ستقودها (Rooftop Soapery)، وستتولى عبير العيداني تقديم «فن الباستيل الناعم» في مكتبة المنخول العامة.

وفي مساحة تجمع بين جماليات الحرف وفنون الكتابة، سيقدم «نادي الخط» مجموعة من الفعاليات مثل ورشة «خط بايبايين بالنحت الخزفي» التي ستقدمها (Tribe Creatives) في مكتبة المنخول العامة، وورش «زخرفة الرومية» بإشراف مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة في مكتبة الراشدية، وسيقدم بشار سليمان في مكتبة حتا العامة فعالية «جماليات الحرف العربي».

وسيخوض رواد «نادي اللغات» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم رحلة ملهمة يستكشف خلالها ملامح الثقافة الصينية في حين يوفر «نادي الكتاب» لزواره مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول الأدب والقراءة، وسيجمع «نادي الصحة والتغذية» بين ثقافات الطهي المحلية والعالمية من خلال ورشة «المطبخ الياباني: الرامن» في مركز الجليلة لثقافة الطفل، كما سيحتفي المركز بالمطبخ الإماراتي عبر «الفوالة الإماراتية: فيرين التمر والجامي» بإشراف الشيف علياء آل علي.

وفي مكتبة حتا العامة، ستتولى «مامي يامي» تقديم «صناعة المعجنات: معروك التمر»، وسيمنح «نادي الابتكار» الأطفال واليافعين مساحة واسعة لاستكشاف عالم البرمجة والذكاء الاصطناعي في مكتبة الطوار العامة من خلال ورشة «المبرمج الصغير: من الأنماط إلى الخوارزمية»، وورشة «الذكاء الاصطناعي للصغار: كيف تفكر الآلات»، التي ستعقد في مكتبة أم سقيم.

وضمن فعاليات «نادي المهن»، تشهد مكتبة حتا العامة أنشطة برنامج «تمكين المشاريع المنزلية»، وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم بالتعاون مع (Odoo) جلسة «ابدأ رحلتك في ريادة الأعمال».

وضمن أنشطة «نادي الموسيقى والفنون الأدائية»، سيواصل يزن كمال تقديم برنامج «أساسيات البيانو 101» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

الفعاليات تفتح آفاقاً

• واسعة للتعلم والتجربة وتنمية المهارات.