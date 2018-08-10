الظفرة يكتفي بحصة تدريبية بعد إلغاء ودية أوسواهل الألماني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قرر الجهاز الفني لفريق الظفرة بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الاكتفاء بحصة تدريبية خفيفة، بعد أن ألغيت المباراة الودية التي كان من المزمع أن يخوضها الفريق في الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، أمام فريق أوسواهل الألماني، على هامش المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق حالياً في مدينة باد غوغن الألمانية.

وسيخوض الفريق مباراتين وديتين قبل العودة إلى الدولة، إذ سيواجه في التجربة المقبلة فريق انجلوشتات الألماني يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيختتم مبارياته التجريبية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي يوم الخميس، على أن تعود بعثة الفريق في اليوم التالي للدولة لاستكمال البرنامج التحضيري، استعداداً لانطلاقة مشواره في دوري الخليج العربي بلقاء الشارقة في الجولة الأولى.