عجمان يعاود التدريبات على ملعبه بعد يومين راحة

المصدر: جوني جبور - دبي

يعود الفريق الأول في نادي عجمان، غداً السبت، التدريبات بعد يومين من الراحة السلبية عقب العودة من معسكر خارجي امتد لثلاثة أسابيع في المجر، ضمن استعدادات البرتقالي للموسم الجديد في دوري الخليج العربي.

وكانت تحضيرات البرتقالي للموسم الجديد قد انطلقت في الأول من يوليو الماضي، عبر معسكر داخلي اقتصر على الجوانب البدنية والخططية، قبل التوجه إلى المجر في 19 من الشهر ذاته في بعثة ضمت 32 لاعباً حرصت الإدارة الفنية للبرتقالي على اختبارهم عبر التجارب الودية الخمس التي خاضها البرتقالي في المجر، والتي استهلت بالفوز على خورفكان «3-1»، قبل أن يخسر أمام زيلينا السلوفاكي «1-2»، ويكتفي بالتعادل مع كيرتفي بودابست وإيتوجييور المجريين، بنتيجة 1-1، 0-0، ويسدل الستار عن تجاربه التاسع من الشهر الجاري بالفوز على ليفيتا أحد اندية دوري الدرجة الثانية السلوفاكي بنتيجة «4-1».

وفي سياق متصل، أغلق عجمان، أول من أمس، ملف تعاقداته مع المحترفين الأجانب بالتعاقد مع السنغالي مامي تيام (25 عاماً)، اللاعب الأسبق لأندية يوفنتوس الإيطالي والاستقلال الإيراني، بعقد يمتد لموسمين، لينضم تيام إلى قائمة المحترفين الأجانب في صفوف البرتقالي، التي تضم البرازيلي فاندر فييرا، والنيجيري ستانلي، والمغربي عادل هرماش. والجدير ذكره، أن عجمان نجح الموسم الماضي في تحقيق نتائج بارزة ضمن دوري الخليج العربي، باحتلاله المركز الثامن، ويسعى البرتقالي في الموسم الجديد لمواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق نتائج أفضل، والتقدم خطوات إضافية على سلم ترتيب دوري المحترفين.

السنغالي تيام (25عاماً) يلعب للبرتقالي لموسمين.