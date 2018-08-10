الهاجري يكشف عن عدم تجديد عموري عقده قبل الانتقال إلى الهلال السعودي

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف رئيس شركة كرة القدم بنادي العين، غانم الهاجري، أن لاعب الفريق عمر عبدالرحمن (عموري)، لم يجدد عقده، قبل الانتقال إلى الهلال السعودي، في صفقة انتقال حر لموسم واحد.

وقال الهاجري في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: لا يمكن إعارة أي لاعب غير مسجل في كشوفات النادي، ولا يمكن أيضاً تسجيل أي لاعب لم يوقع على العقد بحسب قانون سقف الرواتب.

وتابع رئيس شركة كرة القدم: عموري كلاعب كرة قدم انتهى عقده مع ناديه السابق، ولم يتفق على تجديد عقده، حسب الاتفاق المسبق، إلا بشروط وضمانات خارجة عن صلاحيات شركة كرة القدم، وهذا حق لأي لاعب يبحث عن مصلحته.

وفي تعليقه على عدم تجديد اللاعب عقده قبل الانتقال إلى الهلال، قال: حفظ حق العين كان يتمثل في اتفاق اللاعب مع ناديه قبل المغادرة للدخول في تجربة احترافية بالدوري السعودي، خصوصاً أن المفاوضات مع اللاعب كانت تقتصر على التجديد، ومن ثم الخروج للإعارة لمدة موسم، ولكن مصالح أهل المصلحة حكمت سير المفاوضات.

وكشف الهاجري عن دخول أندية على الخط للحصول على خدمات عموري، لكن لم يسمها، وقال: تقدم أكثر من نادٍ بعروض للحصول على خدمات اللاعب، وكان هناك تنافس في ما بينها من أجل التوصل إلى اتفاق مع عموري، وعلى أعلى مستوى، وليس فقط المستوى الإداري.

وأضاف: رغبة اللاعب كانت تمثل لنا أولوية في ما يخص العرض الأفضل من كل الجوانب، ولكن الأمر اختلف، ولم يتم الاتفاق على ما كان متفق عليه مسبقاً، اللاعب حدد ماذا يريد وبالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك في الوقت الذي رآه مناسباً، فاحتفظ بحقه في عدم التجديد للنادي بعد دخول فترة الستة أشهر، ليصبح لاعباً حراً حتى يختار ما يراه مناسباً له ويحقق أحلامه وطموحاته. وأضاف: من حق جماهير الزعيم أن تعرف وجهة نظر شركة كرة القدم في نادي العين كجهة طرف بعد أن تم الانتهاء والوصول لخط النهاية، وبعض التفاصيل ليست لنادي العين، وهي للأندية الأخرى واللاعب، ولا يمكن أن نذكرها بالإنابة عنهم.

واختتم : لا قيمة للوعود بوجود حقائق على طاولة النقاش، سمعنا أن العقد لمدة موسم واحد مع اللاعب وكان انتقالاً حراً، ومن يحكم ويحدد ذلك هو اللاعب، وليس نادي العين. والاتفاقيات الشفهية لا وجود لها على طاولة المفاوضات وما يسوّق له البعض لا يهمنا. وشدد الهاجري على أن أهداف نادي العين لا تتوقف على أي لاعب، مهما علت قيمته، وأن النادي مستعد بقوة للموسم الجديد.

وتقدم من جانبه، عموري، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة النادي، على موافقة سموه له لخوض التجربة الاحترافية الخارجية، كما شكر سموه على دعمه اللامحدود.

وتقدم كذلك عموري في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر» بالشكر لمحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة الاستثمار بنادي العين، على تسهيل مهمته الاحترافية في نادي الهلال السعودي، وعلى دعمه المتواصل.

وقال عموري إنه ممتن لإدارة نادي العين، وجمهور الزعيم، وأن العين سيبقى بيته، وعلاقته أزلية مع هذا الصرح الكبير.

ونشر نادي الهلال السعودي، أول من أمس، صوراً تظهر عموري بقميص الهلال، وهو يوقع العقد بحضور رئيس النادي، سامي الجابر، متحدثاً عن عقد لمدة موسم واحد، دون الخوض في أي تفاصيل أخرى.

وكان عموري وصل العاصمة السعودية الرياض، فجر أول من أمس، برفقة والده وشقيقه الأكبر، ووكيل أعماله يوسف الغيث، من أجل إكمال الاتفاق الرسمي، وحظي اللاعب لحظة وصوله للرياض باستقبال حافل من قبل جماهير الهلال السعودي، التي احتشدت في المطار من أجل تحية لاعبها الجديد، الذي يحظى بمكانة خاصة، كونه بدأ مسيرته في النادي قبل أكثر من عقد.

والتحق عموري بتدريبات صالة اللياقة البدنية، تحضيراً للانتقال إلى التدريبات الجماعية، حيث يستعد لخوض مباراة السوبر السعودي أمام فريق الاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

الهلال السعودي أعلن رسمياً، أول من أمس، التوقيع مع عموري لموسم واحد، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة العقد.

بن ثعلوب يؤكد أن عموري سيعود مجدداً إلى نادي العين

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، عن أمنياته بالتوفيق للدولي عمر عبدالرحمن، في تجربته الاحترافية مع نادي الهلال السعودي، خلال الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن عموري سيعود إلى بيته الكبير في نادي العين.

وقال بن ثعلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: نتمنى أن يكون انتقال عموري من صفوف الزعيم إلى نظيره السعودي مكسباً حقيقياً للاعب نفسه ولكرة القدم الإماراتية، خصوصاً أن عموري يمتلك الإمكانات الكبيرة لصناعة الفرق مع أي فريق، ولديه المقدرة على تحقيق الإضافة المرجوة للهلال السعودي.

وكيل عموري يؤكد انتقاله كلاعب حر إلى الهلال

وضع وكيل أعمال عمر عبدالرحمن، يوسف الغيث، حداً للشائعات، وأكد أن توقيع موكله في كشوفات نادي الهلال السعودي، بصيغة انتقال حر، بعكس ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، أن اللاعب جاء انتقاله إلى صفوف الهلال على سبيل الإعارة من نادي العين، بعد تجديده عقده مع ناديه العين.

ونشر الغيث عبر حسابه الشخصي في «سناب شات»، صورة لعموري، أثناء توقيعه لعقد الانتقال لفريقه الجديد، وعلق عليها قائلاً: «مبروكين انتقال حر للهلال».