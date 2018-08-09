أول تصريح لـ"عموري" بعد انتقاله للهلال السعودي

المصدر: معاذ كمبال – الإمارات اليوم

تقدم الوافد الجديد لفريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه له خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة كما شكر سموه على دعمه اللامحدود .

وأضاف "عموري" في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يطيب لي أن أشكر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل".

وتابع قائد فريق العين " شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف شكرا من الأعماق بومحمد".

وقال اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا في تغريدة أخرى: "شكرا لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية".

وواصل عمر عبدالرحمن: "كل الشكر والتقدير للكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الذي منحني فرصة تمثيل هذا النادي العريق".

وفي رسالته لجماهير ناديه الجديد قال: " تحية من الأعماق لعشاق الهلال سأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعاد جماهير الهلال".

وكان نادي الهلال السعودي قدم لاعبه الجديد لوسائل الاعلام اليوم الأربعاء بعد أن أكمل اتفاقه معه بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

ولم يذكر النادي السعودي حتى الآن ما إذا كان التعاقد مع "عموري" على سبيل الإعارة أو انتقال بالكامل.