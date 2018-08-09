العين يواجه كوبر السلوفيني ودياً اليوم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

يخوض فريق العين مباراته الودية الثالثة، حينما يلتقي فريق كوبر السلوفيني في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على أحد الملاعب الفرعية ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، وسيختتم الفريق تجاربه الودية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة جوريكا الكرواتي.

وكان «الزعيم» خسر تجربته الودية الأولى أمام فريق انتر زابرستش المنتمي للدوري الكرواتي بنتيجة 0/‏‏‏3، وكرر خسارته في المواجهة الودية الثانية التي جمعته بفريق فارازين الكرواتي بهدفين لهدف.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة الوافدين الجديدين لفريق العين جمال معروف (موسمان) وسعد خميس (ثلاثة مواسم) بعد تعاقد النادي معهما في صفقتي انتقال حر، لتعزيز المقدمة الهجومية في حملة «الزعيم» للدفاع عن ثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي في الموسم الجديد.

وكان جمال معروف بدأ مسيرته الكروية مع فريق نادي النصر، وانتقل بعدها إلى صفوف نادي الإمارات، قبل أن يتعاقد معه نادي الشارقة ومن ثم ينضم إلى نادي العين، في المقابل استهل سعد خميس مشواره الكروي مع فريق نادي الشباب قبل «الدمج» والتحق بعده بصفوف نادي شباب الأهلي دبي، قبل أن تتم إعارته إلى نادي حتا، قبل أن ينتهي به المطاف في فريق نادي العين.

من جانبه، عبر سعد خميس عن سعادته بارتداء شعار نادي العين لمدة ثلاثة مواسم، وقال في تصريحات صحافية : «أدرك جيداً بأنني الآن أمام تحدٍ استثنائي يتمثل في مرحلة تاريخية مهمة خلال مسيرتي الكروية مع (الزعيم) أبرز أندية آسيا، الأمر الذي يفرض علي مضاعفة جهودي وإظهار روح القتال والجدية، حتى أن كون على قدر الثقة وعند حسن ظن المدرب الكرواتي زوران وجماهير العين».

وحول استعداداته للموسم الكروي الجديد، أضاف للموقع الرسمي لنادي العين: «الحقيقة كنت أخضع لبرامج تدريبية خاصة ومكثفة على فترتين صباحية ومسائية خلال المرحلة الماضية، وأود أن أشكر الإدارة والمدرب والجماهير على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي بالفريق في تحقيق طموحات العين بالموسم الكروي الجديد».

في المقابل، أعرب جمال معروف، الذي أنهى تعاقده بالتراضي مع نادي الشارقة أخيراً عن فخره بالدفاع عن شعار نادي العين بعقد لمدة موسمين، وقال في تصريحات صحافية: «الحقيقة أن ارتداء قميص نادي العين حلم ظل يراودني طويلاً وأدرك جيداً قيمة ومكانة النادي الذي أنتمي إليه حالياً، وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي وسأضاعف من جهودي بالصورة المطلوبة حتى أكون عند حسن الظن وعلى قدر ثقة الإدارة والجهاز الفني والقاعدة الجماهيرية الكبيرة».

يذكر أن «الزعيم» سيدشن مشواره المحلي بمواجهة فريق الوحدة في كأس سوبر الخليج العربي والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

العين يدشن الموسم الجديد رسمياً بلقاء الوحدة 25 الجاري، في كأس سوبر الخليج العربي، التي تُقام في ضيافة القاهرة.