رومارينهو "اتحادي" والتوقيع الرسمي في عاصمة الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اتفقت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة نواف المقيرن مع نظيرتها في الجزيرة على انتقال البرازيلي رومارينو داسيلفا من لصفوف "الاتي"، وستتم إجراءات التوقيع الرسمي غداً في العاصمة البريطانية لندن وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.



وكان الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد، استبعد المهاجم التونسي، العكايشي من القائمة المغادرة إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي في الـ18 من أغسطس الجاري.



وغادرت البعثة الاتحادية الْيَوْمَ الأربعاء متوجهة إلى لندن لإقامة معسكر قصير قبل مواجهة الهلال في السوبر.



في المقابل تسعى إدارة الجزيرة للتعاقد مع صانع ألعاب فريق سانتوس البرازيلي ايميليانو ڤيكيو لتعويض انتقال رومارينهو للاتحاد السعودي.