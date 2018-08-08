مسافي يلتقي دبا البيعة العماني وديا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

يستضيف ملعب مسافي عند الساعة السادسة مساء اليوم ضيفه فريق نادي دبا البيعة العماني وذلك في المباراة الودية التي تقام ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، وابرزها مشاركة مسافي في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى.

بدوره قال مدرب مسافي المغربي ابراهيم بفود لـ"الامارات اليوم": تم تحديد موعد السادس من سبتمبر المقبل موعدا للسفر الى مصر وذلك لاقامة المغسكر التدريبي الخارجي للفريق، ويستمر لثلاث اسابيع، وسيتم خلاله خوض خمسة مباريات ودية، وعبر عن سعادته للمستوى الفني الذي اصبح عليه اللاعبين متمنيا ان تعزز المواجهة الودية مع دبا البيعة العماني ذلك.