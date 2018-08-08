أكثر 10 رياضات انتشاراً في الإمارات بالسنوات الأخيرة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

سلطت قائمة المنتخبات الوطنية، التي تمثل الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، التي تنطلق في إندونيسيا بداية من 18 الجاري، الضوء على رياضات شهدت في السنوات الأخيرة انتشاراً لممارسيها، بجانب تأكيد أحقيتها بمقارعة رياضات لها شعبية كبيرة أخرى بحجم كرة القدم، خصوصاً أن رياضات بحجم الجوجيتسو والرجبي والغولف، بجانب رياضات أصحاب الهمم، نجحت على مدار السنوات الماضية في فرض نفسها بقوة، سواء من حيث نجاحها على صعيد زيادة عدد الممارسين، أو على صعيد الإنجازات التي حققتها للرياضة الإماراتية.

للإطلاع على أبرز 10 رياضات انتشرت محلياً في السنوات الأخيرة، وحققت نتائج للرياضة الإماراتية، يرجى الضغط على هذا الرابط.