«العالمي» يصل الأحد لمواجهة الجزيرة في البطولة العربية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تلقت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة خطاباً رسمياً من نادي النصر السعودي يفيد بموعد وصول بعثة «العالمي» إلى الدولة يوم الأحد المقبل، عبر مطار دبي الدولي، لأداء مواجهة الذهاب بين الفريقين، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الاتصالات بين الجانبين لاتزال جارية حول الفندق الذي سيستضيف بعثة «العالمي»، لرغبة الطرفين في المعاملة بالمثل، في إطار العلاقة الأخوية بين الناديين، وطلبت إدارة فريق النصر عدداً أكبر من الغرف المحددة في لوائح الاتحاد العربي.

ويؤدي فريق النصر مراناً واحداً فقط، سيقام على ملعب المباراة مساء يوم الأحد تحت قيادة مدربه الأوروغوياني دانيال كارينيو، يضع من خلاله الاستراتيجية التي سيؤدي بها المباراة، بجانب اختيار العناصر التي سيدفع بها.

وكان «العالمي» اختتم معسكره الإعدادي الذي أقامه منذ منتصف يوليو الماضي في سويسرا وهولندا بالفوز على فريق بني ياس بخماسية نظيفة في رابع مبارياته الودية، التي كان قد افتتحها بالفوز 8-صفر على أبتويل السويسري، و4-صفر على نيوشاتل كسماكس، وعلى كومو الإيطالي بالنتيجة نفسها.

وعادت بعثة فريق النصر، أول من أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد المعسكر الخارجي الذي استمر لمدة 23 يوماً، وكانت إدارة النادي تنوي إقامة معسكر إضافي في العاصمة أبوظبي، بدلاً من العودة إلى الرياض، لكنها تراجعت عن الفكرة، بسبب ارتفاع الرطوبة في الفترة الحالية في أبوظبي.

على جانب آخر، يستأنف فريق الجزيرة تدريباته مساء اليوم، استعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع النصر السعودي، بعد أن كان مدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب عودة البعثة إلى الدولة فجر أول من أمس، قادمة من هولندا، بعد ختام المعسكر التدريبي في مدينتي تيغلين وواغيننغين.