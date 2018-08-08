حبيب الفردان نصراوي حتى 2021

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع اللاعب الدولي حبيب الفردان، قادماً من شباب الأهلي، لمدة ثلاثة مواسم، حتى 2021، ليعود الفردان مرة أخرى إلى «العميد»، الذي لعب في صفوفه ستة مواسم من 2008 إلى 2014.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها أتمت التعاقد مع حبيب الفردان لمدة ثلاثة مواسم، مشيرة إلى أنه سيرتدي القميص رقم 10، وقالت: «أهلاً بك في مهد كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وبات حبيب الفردان الصفقة الثامنة التي تبرمها شركة الكرة النصراوية، وخامس اللاعبين المواطنين الذين ينضمون إلى «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم الحسين صالح من الإمارات ومحمد العكبري من الوحدة ومحمد مرزوق من شباب الأهلي ومحمد عايض من الجزيرة، بينما تعاقد «الأزرق» مع البرازيلي صامويل روزا المنضم من نادي حتا، والفرنسي يوهان كاباي قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، والبرازيلي يوري ليريو من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني.

في المقابل، يتبقى للنصر التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع، بعد التعاقدات الممتازة بالنسبة للاعبين المواطنين، إذ ارتبط اسم «العميد» بالدخول في مفاوضات مع اللاعب الشاب كيفين كيوفيدو من نادي أليانز ليما البيروفي، واللاعب الإيفواري سيدو دومبيا من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وفقاً لوسائل الإعلام البيروفية والبرتغالية.

وكان النصر قد أصدر بياناً في 25 يوليو الماضي، ينفي خلاله التوقيع مع حبيب الفردان، إذ لم يكن عقد اللاعب الدولي انتهى مع ناديه السابق شباب الأهلي، والذي انتهى بنهاية يوليو، قبل أن يعلن «العميد» التعاقد مع الفردان، واستكمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي، الذي يعد إضافة قوية لخط وسط «الأزرق» في الموسم المقبل، خصوصاً مع الطفرة التي حدثت في الفريق مع عودة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، وإنهاء دوري الخليج العربي في المركز الرابع بلائحة الترتيب.

النصر يتعادل مع أوتريخت الهولندي خلف «الأسوار المغلقة»

تعادل النصر مع أوتريخت الهولندي، أول من أمس، بهدف لكل فريق، في تجربة ودية قوية أمام فريق يلعب في الدوري الهولندي، إذ تقدم اللاعب البرازيلي صامويل روزا لـ«العميد»، بينما أدرك أوتريخت التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عن طريق اللاعب رامون ليوين، وأقيمت المباراة خلف الأسوار المغلقة، من دون حضور جمهور، واكتفى الناديان بنشر نتيجة المباراة فقط على حسابيهما في «تويتر».

وتعد هذه المواجهة ثالثة المباريات الودية التي يخوضها النصر معسكره الخارجي في هولندا، إذ خسر في التجربة الأولى أمام ميتشلين الهولندي بهدفين مقابل هدف، بينما حقق الفوز في التجربة الثانية على أو إس إس الهولندي بهدف دون رد، حيث يخوض «العميد» المرحلة الأخيرة من المعسكر في مدينة هورست الهولندية، بعدما قضى الفترة الأولى من المعسكر في مدينة ميرلو من 20 يوليو إلى الثاني من الشهر الماضي.