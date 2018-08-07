عجمان يختتم معسكر المجر اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، معسكره الخارجي الذي أقيم في المجر، واستمر ثلاثة أسابيع في إطار تحضيراته للموسم الجديد.

وكان عجمان قد فاز على خورفكان 3-1، وخسر أمام زيلينا السلوفاكي 1-2 وتعادل مع كيرتفي بودابست وإيتوجييور المجريين، بنتيجة 1-1، 0-0.

ومن المقرر أن يلعب اليوم البرتقالي مباراته الأخيرة قبل العودة مع أحد أندية القسم الثاني في الدوري المجري، قبل أن يحزم الفريق حقائبه ويعود إلى الدولة للدخول في المرحلة الأخيرة من تحضيراته لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام قبل أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه يوم السبت المقبل، اذ يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري لخوض ما بين مباراتين وثلاث قبل بدء منافسات كأس المحترفين.

وكانت حالة من الارتياح قد ظهرت على الطاقمين الفني والإداري للبرتقالي من نتائج المعسكر الذي أظهر تحسناً واضحاً على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، ما يؤهل الفريق لخوض المعترك المحلي بجاهزية عالية.

ومن المقرر بعد عودة بعثة البرتقالي، أن تفتح إدارة النادي ملف التعاقد مع الأجنبي الرابع، الذي لم يُحسم خلال فترة المعسكر الخارجي، على الرغم من ترشيح العديد من الأسماء لشغل هذا المركز.

من ناحية أخرى، تغزل لاعب وسط البرتقالي، البرازيلي فاندر فييرا، في نادي عجمان عبر فيديو تم بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشدداً على أنه منذ قدومه إلى النادي وهو يعيش في أجواء عائلية مميزة. وأضاف: «منذ أن التحقت بنادي عجمان وأنا أشعر بأنني بين أفراد عائلتي، الجميع يعاملونني باحترام وحب شديدين، اللاعبون أصبحوا في فترة قصيرة أصدقاء مقربين لي، وجهاز فني يعمل كل يوم على ظهوري بأفضل مستوى ممكن».

ولفت: «الأبرز في نادي عجمان هو الإدارة، في كل يوم نتدرب فيه أجد رئيس مجلس الإدارة وعدداً كبيراً من الأعضاء يتواجدون في الملعب يحفزون اللاعبين ويشحذون معنوياتهم، انها أجواء رائعة في هذا النادي». ووعد فييرا بتقديم أقصى ما عنده خلال الموسم الجديد لمساعدة البرتقالي على تحقيق النتائج التي يصبو إليها، قائلاً: «أعد الإدارة والجهاز الفني واللاعبين أن أقدم أقصى ما عندي هذا الموسم، فأنا متحفز لبدء الموسم الجديد لأننا فريق يستحق أن يجد لنفسه مكاناً في منطقة متقدمة بجدول المسابقة».

وكان فييرا قد انتقل إلى عجمان، مطلع هذا الموسم قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر لمدة موسم قابل للتجديد.