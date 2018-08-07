المنتخب يتدرب بالأقنعة.. وطائرة خاصة ترصد تحركات اللاعبين

المصدر: سالزبورغ - الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة سالزبروغ النمساوية، في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستُقام في الإمارات اعتباراً من الخامس من شهر يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ألبيرتو زاكيروني، على وضع برنامج يتناسب مع الفترة الحالية التي تأتي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث ركز على الجوانب البدنية بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، إلى جانب التركيز كذلك على الجوانب الفنية والخططية وذلك من خلال الحصص التدريبية اليومية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية على أحد الملاعب الفرعية في سالزبورغ.

ويرصد الجهاز الفني للأبيض الحالة البدنية والفيزيولوجية للاعبين أثناء التدريبات اليومية باستخدام أحدث الأجهزة، حيث يرتدي اللاعبون خلال فترة اختبارات اللياقة البدنية أقنعة خاصة تزيد من نسبة الأوكسجين، إضافة إلى ارتداء حزام يقوم بإرسال إشارات يلتقطها جهاز يمسك به مدرب اللياقة لمتابعة وتحليل تحركات اللاعب وقياس الأداء البدني، ورصد معدل حرارة أجسامهم ومعدل التنفس وقياس نبضات القلب.

وتساعد هذه التقنية الحديثة الجهاز الفني على القياس والتحكم في حمل وشدة التدريبات بالنسبة لكل لاعب، وتسهم التقنية بصورة فعالة في تجنب الإصابات التي يكون سببها الإرهاق. كما يقوم الجهاز الفني بتصوير التدريبات كاملة بواسطة طائرة DRONE، بهدف رصد كل تحركات اللاعبين خلال الحصص التدريبية ومعرفة نقاط القوة والضعف، ما يتيح للجهاز الفني الاطلاع على كل ما يدور في الحصص التدريبية وتعريفه للاعبين خلال المحاضرات النظرية. ويشارك في تدريبات الأبيض 24 لاعباً هم: فهد محمد الظنحاني، خالد عيسى، خالد السناني، مهند سالم العنزي، محمد أحمد غريب، إسماعيل أحمد، محمد مرزوق المطروشي، محمود خميس الحمادي، محمد برغش المنهالي، الحسن صالح، خليفة مبارك غانم، وليد عباس مراد، بندر محمد الأحبابي، أحمد برمان علي، خميس إسماعيل خميس، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ريان يسلم، عامر عبدالرحمن، ماجد حسن الأحمدي، إسماعيل سالم الحمادي، علي أحمد مبخوت، أحمد خليل الجنيبي وسعيد جاسم صالح.

ويستعد المنتخب لخوض تجربة ودية يوم غدٍ، مع أحد الفرق النمساوية.

عبدالله صالح: التدريبات تبشر بالخير

أشاد مشرف المنتخب الوطني، عبدالله صالح، بعطاء اللاعبين والتزامهم بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني خلال فترة المعسكر، الذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو إلى جانب خوض عدد من التجارب الودية، مشيراً إلى أن اللاعبين يؤدون تدريباتهم اليومية بمعنويات عالية وهو الأمر الذي يبشر بالخير، كما أشاد صالح بتعاون الأندية وحرصها على دعم المنتخب وإرسال لاعبيها بالوقت المحدد.

وأشار مشرف المنتخب إلى أن المعسكر الحالي الذي سيستمر حتى الـ19 من أغسطس الجاري يعتبر من أهم محطات الإعداد لنهائيات كأس آسيا، كونه الأول ضمن سلسلة المعسكرات التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة. ودعا عبدالله صالح الجميع للوقوف خلف المنتخب ودعمه وبث روح الحماس لدى اللاعبين، خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول للهدف الذي ينشده الجميع.