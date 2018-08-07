الجزيرة يستأنف تدريباته غداً استعداداً لـ «العالمي»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستأنف فريق الجزيرة تدريباته مساء غدٍ، استعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع النصر السعودي (العالمي) على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي مساء يوم الـ13 من شهر أغسطس الجاري ضمن دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، بعد أن كان مدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، منح اللاعبين راحة لمدة يومين فقط عقب نهاية المعسكر الخارجي.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للنادي فإن الجهاز الفني منح لاعبي الفريق راحة قصيرة، قبل استئناف التدريبات الجماعية التي ستستمر حتى موعد مباراة النصر السعودي.

وكانت بعثت الجزيرة قد عادت إلى الدولة فجر أمس، قادمة من هولندا بعد ختام المعسكر التدريبي في مدينتي تيغلين وواغيننغين.