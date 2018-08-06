4 مباريات ودية لـ «رديف الشارقة» استعداداً للموسم الجديد

المصدر: منصور السندي ـــ الشارقة

أعلن مدرب فريق رديف الشارقة، عبدالمجيد النمر، عن برنامج فريقه الإعدادي للموسم الجديد 2018-2019، حيث من المنتظر أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي مغلق بفندق شيراتون الشارقة، خلال الفتر من الخامس إلى 19 الجاري، يتضمن تدريبات صباحية ومسائية لرفع مستوى اللياقة، وتجهيز اللاعبين لموسم طويل، إذ من المقرر أن يخوض الفريق أربع مباريات ودية خلال فترة المعسكر الداخلي، علماً بأن فريق رديف الشارقة احتل المركز الثالث بدوري الرديف خلال الموسم الكروي الماضي. وقال النمر في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة: «سيخوض الفريق خلال المرحلة المقبلة عدداً من المباريات الودية خلال فترة المعسكر، التي يستهلها الفريق بلقاء رديف الحمرية، في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب الشارقة، ثم ينتقل بعدها الفريق ليلاقي دبا على أرضه يوم 13 من الشهر الجاري، قبل مواجهة عجمان باستاد الشارقة يوم 18 الجاري، وينتهي المعسكر يوم 19 الجاري بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، ويعود الفريق ليختتم مبارياته الودية بلقاء شباب الأهلي دبي بملعبه في دبي، بعد أربعة أيام من نهاية عطلة العيد، وذلك قبل بدء الفريق مشواره في الدوري يوم 31 الجاري».

وأشار المدرب عبدالمجيد النمر إلى أنه متفائل بموسم مميز لرديف الفريق الشرقاوي، من خلال تطبيق برنامج الإعداد الموضوع.

من جانب آخر، حقق فريق الناشئين (تحت 16 سنة) ثاني انتصاراته في معسكره الخارجي بصربيا، على فريق باتريكا الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف، وخسر فريقا تحت 13 و14 سنة من فريقَي باتريكا الصربي في المباراتين اللتين أقيمتا على ملاعب المجمع الرياضي بصربيا، بنتيجة 4-1 و 3-صفر على التوالي.