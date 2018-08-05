«الفيكتوري» بطل السرعة في مونديال «الفورمولا2»

المصدر: تونسبرغ - الإمارات اليوم

حقق فريق الفيكتوري تيم للزوارق السريعة، فوزاً مضاعفاً، خلال الجولة الثالثة، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، التي تقام في ضيافة مدينة تونسبرغ في شمال النرويج.

وأحرز فريق الفيكتوري تيم المركز الأول في سباق أفضل سرعة وسباق أفضل فريق منافس، عن طريق زورقه 28، بقيادة الإيطالي آليكس كاريلا.

ويقود فريق الفيكتوري تيم، بطل العالم أربع مرات، الإيطالي كاريلا، الذي يشارك في الحدث للمرة الأولى هذا العام على متن زورق «فيكتوري 28»، جنباً إلى جنب مع بطل العالم في الجائزة العالمية للزوارق السريعة (إف 4 إس) الإماراتي منصور المنصوري قائد زورق «فيكتوري 27».

من جانبه، قدم مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، كل الدعم لفريق المؤسسة المشارك، كما حرص مجلس الإدارة على الشد من أزر الفريق، حيث تعدّ نقاط الجولة الثالثة من البطولة في غاية الأهمية، خصوصاً أنها هي جولة المنتصف في البطولة وسيعقبها بعد ذلك جولتان في كل من البرتغال وسريلانكا، التي ستستضيف المنافسة في نوفمبر المقبل للمرة الأولى.

وقال رئيس مجلس الإدارة، حريز المر محمد بن حريز، في تصريحات صحافية: «إن هدف زوارق الفيكتوري في المشاركة الثالثة، هو تحقيق حلم معانقة اللقب العالمي الأول»، مشيراً إلى أن الفريق يملك حالياً متسابقين على درجة عالية من الاحترافية والتميز.

وأكد أن المؤسسة تركز على المشاركة في جميع البطولات العالمية هذا العام، خصوصاً بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا2). يذكر أن اليوم سيكون الموعد مع السباق الرئيس على لقب الجولة العالمية، حيث سيشارك بجانب الفيكتوري، فريق أبوظبي حامل اللقب العالمي، وبين أبرز المرشحين للفوز، وذلك من خلال زورق «أبوظبي1» بقيادة راشد القمزي، إضافة أيضاً لزورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد الطاير.

وبالمجمل يصل عدد الزوارق المشاركة إلى 18، ومن أقوى المتسابقين كذلك، الإيطالي ألبرتو كامبراتو، صاحب المركز الأول في الجولة الأولى من البطولة هذا الموسم، إضافة إلى الأميركي ديلارد برانت، الذي يشارك للمرة الأولى هذا الموسم، والألماني ستيفان هاجز، والكثير من الأسماء القوية التي حلقت كثيراً بالألقاب في سماء هذه البطولة.

ومن المقرر أن ينطلق السباق في تمام الرابعة والنصف عصراً، وسيستمر نصف ساعة كاملة، وستكون هناك فقرات عديدة من الصباح الباكر وقبل السباق الرئيس، أبرزها اجتماع المتسابقين في الصباح الباكر، ثم التجارب الحرة للزوارق المشاركة، وتختتم أحداث اليوم مع السباق الرئيس.

وقبل انطلاق الجولة الثالثة في بطولة العالم، يحل زورق «أبوظبي1» في المركز الرابع في الترتيب العام لمونديال الفورمولا 2، برصيد تسع نقاط، ويأتي في المركز الأول زورق الإيطالي المتألق ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة، وثانيا زورق الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 15 نقطة، وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 12 نقطة.

وقال رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، في تصريحات صحافية: «اختيار اللجنة المنظمة عدداً محدداً للمشاركة في السباق الرئيس، ينطلق من رغبتها في الحفاظ على الأمن والسلامة في المسار، ولكي يكون التنافس قوياً بين المشاركين، ليس من المعقول أن يشارك 20 زورقاً، على سبيل المثال، في مسار صغير، وبالتالي لا نشاهد أي سرعات معقولة أو أيضاً صدام بين المشاركين، ولذلك نحن مع هذا القرار ومع ما تحدده اللجنة من اعتبارات للسباق».

وأكد الرميثي أن حظوظ زوارق أبوظبي قوية، من خلال تحدي اليوم، خصوصاً مع المستوى الفني الكبير للمتسابقين وقدراتهم العالية، وقال: «اتوقع نتائج إيجابية قوية، من خلال المنافسة لفريقنا، حيث إننا نملك المهارة والخبرة، وعلينا استثمار ذلك في تحقيق الفوز».

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زورقاً تتنافس اليوم على لقب الجولة الثالثة من بطولة العالم لـ«الفورمولا2» بالنرويج.