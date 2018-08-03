المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اتفاق

ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية، أمس، أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع العين للحصول على خدمات عموري على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل 20 مليون ريال سعودي.

صفقة

يقود وكيل أحد اللاعبين، بدوري الخليج العربي، محاولات للحصول على صفقة انتقال اللاعب من ناديه الحالي إلى نادٍ آخر، بعدما شعر اللاعب بأن ناديه الحالي لا يرغب في خدماته، بدليل عدم اصطحابه معه إلى المعسكر الخارجي.

موافقة

علمت «الإمارات اليوم» عن توجهات في اتحاد السلة، للموافقة على طلب المدرب عبدالحميد إبراهيم، لقبول استقالته من تدريب المنتخبات، بعد أن تقدم بها الشهر الماضي، مع العلم بأن اتحاد اللعبة كان قد رفض فكرة الاستقالة.

عرض

ذكرت صحيفة «ESPN»، النسخة الإسبانية، أن نادي ديبورتيفو لاكورونا تلقى عرضاً من أحد الأندية الإماراتية، للتعاقد مع البرازيلي توريس، مشيرة إلى أن النادي الإسباني لا يمانع في رحيل توريس، حال الحصول على مقابل مادي مناسب.

دبا

عبر مدرب دبا الفجيرة، البرازيلي باولو كاميلي، عن سعادته بالمردود الفني للفريق في المباراة الودية مع فريق لايبزك الألماني، قائلاً إنها اختصرت الطريق لتحديد ملامح التشكيلة الرئيسة، التي سيخوض بها مباريات الموسم الجديد.

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