لعماش يطالب قضاة الملاعب بالتركيز والالتزام في معسكر ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل قضاة الملاعب تدريباتهم المكثفة ضمن معسكرهم الإعدادي بمدينة ريجنسبيرغ الألمانية بمشاركة 76 حكماً من الفريق الأول والمراحل السنية، استعداداً للموسم الرياضي المقبل 2018-2019، ويستمر المعسكر حتى 14 الجاري. وقال نائب رئيس لجنة الحكام رئيس البعثة إبراهيم لعماش، إنه تم تنظيم اجتماع موسع مع قضاة الملاعب المشاركين في المعسكر والمدربين والإداريين لشرح البرنامج التدريبي النظري والعملي، وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التدريبات مع التركيز العالي والالتزام التام خلال فترة المعسكر، بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة والاستعداد التام قبل بداية الموسم،مضيفاً أن القائمين على المعسكر بدأوا بشكل مباشر تطبيق البرنامج من صباح اليوم التالي من الوصول بتدريبات بدنية في ملاعب التدريب للبدء في رفع معدل اللياقة البدنية للحكام، بعدها بدأت المحاضرات النظرية بشرح التعديلات الجديدة على قانون اللعبة. وأشار رئيس البعثة إلى أن الفترة المسائية في المعسكر شهدت تقسيم الحكام إلى مجموعتين: المجموعة الأولى قسمت إلى أربعة فرق عمل للتدريب على التطبيقات العملية في ملاعب التدريب مع وجود لاعبين كرة قدم، والمجموعة الثانية بقاعة المحاضرات لتدريب الحكام على إجراءات استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من خلال عرض بعض الحالات التحكيمية بكأس العالم الأخيرة في روسيا.

وضمت البعثة التي يرأسها إبراهيم لعماش: محمد الجنيبي وأحمد الشامسي عضوي اللجنة، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وستيف بينت المدير الفني للحكام، وصالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل السنية، وبدر البدري محاضراً، وسلطان ساحوه محاضراً، وعبد الواحد خاطر محاضراً، وحسن عبدالله وأحمد هلال مدربي اللياقة البدنية، ومحمد العشماوي إداري البعثة، ومحمد منصور تقنياً.

وبين لعماش، أنه سيتم الاستعانة باثنين من محاضري الاتحاد الألماني لكرة القدم من أصحاب الخبرات، بالإضافة للمحاضرين الإماراتيين أفراد البعثة، مؤكداً أنه سيكون هناك اختبارات نظرية لقضاة الملاعب باستخدام التقنية الإلكترونية، بالإضافة لاختبارات لقياس معدل اللياقة البدنية سيشهدها اليوم الختامي للمعسكر.