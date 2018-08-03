«المنطقة الدافئة» هدف الفجيرة في دوري الخليج العربي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة مسابقة دوري الخليج العربي، مودعاً تجربته المميزة مع الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، مروراً بالمدرب المواطن الدكتور عبدالله المسفر، التي أسفرت عن موسم كامل دون هزيمة في دوري الدرجة الأولى، رافعاً شعار النجاح في الموسم المقبل، والبقاء ضمن صفوف أندية المحترفين للمرة الثانية بتاريخه، بعد نجاحه الأول في الموسم 2014-2015، ولإنجاح مهمته الجديدة فضلت إدارة النادي الاستعانة بالمدرب التشيكي إيفان هاسيك، لقيادة «الذئاب»، للخبرة التي يتمتع بها بعد أن درب الفريق الفجراوي في مواسم سابقة، فضلاً عن كونه من المدربين أصحاب الخبرة والإنجازات المميزة، طوال عمله مع الأندية الإماراتية، نجح خلالها بالفوز ببطولة الدوري مع فريق الأهلي سابقاً، وحقق نتائج مرضية عندما عمل مع أندية الإمارات والوصل في مواسم سابقة، وعلى صعيد التعاقدات الجديدة أبرمت شركة الكرة في نادي الفجيرة صفقات مع لاعبي الخبرة والشباب بشكل متناسق، مثل التعاقد مع اللاعب حميد أحمد، الذي يتمتع بتجربة ناجحة مع الفجيرة، والاستعانة بخدمات لاعب المنتخب الأولمبي عبدالله النقبي، والحفاظ على اللاعب محمد خلفان المسماري، الذي اختير أفضل لاعب في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، وهو هداف من العيار الثقيل، وعدم التفريط بلاعب الوصل السابق حسن أمين، بعد موسم فاعل في صفوف الفجيرة، بجانب التعاقد مع اللاعب سالم سيف، في فئة «أبناء المواطنات»، والذي تمكن من الكشف عن موهبة مميزة خلال المعسكر التدريبي الخارجي، كما برز إلى الواجهة التعاقد مع لاعبين آخرين يتطلعون لفرص سانحة كاملة للكشف عن قدراتهم الفنية، مثل حارسي المرمى إبراهيم الكعبي قادماً من الظفرة، وإسماعيل عبدالله من النصر، وعبدالله الظنحاني من الوحدة، وخليفة عبدالله من الوصل، وعبدالله النوبي من شباب الأهلي دبي، وحمدان قاسم من الإمارات، وراشد جلال من النصر، ويرجح أن يكون التعاقد القادم مع لاعب دولي لتدعيم خط الدفاع.

كان الفجيرة قد صعد إلى دوري الخليج العربي بعد أن حل ثالثاً في ترتيب فرق الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، وتأهل للعب في الملحق، وتمكن من الفوز على الهابط من المحترفين نادي حتا ذهاباً (2-1) وإياباً (2-صفر)، وبعد ختام الموسم الماضي بشكل مباشر بدأت شركة كرة القدم بناء فريق يلبي طموحات محبيه وجماهيره، من خلال دراسة ظروف العودة للعب في دوري الأضواء، ووضع الاستراتيجية المطلوبة، وكان أول القرارات التعاقد مع المدرب التشيكي إيفان هاسيك، والحفاظ على أبرز اللاعبين المواطنين، للبقاء في صفوف الفريق بتجديد التعاقد الفوري معهم، مثل أحمد راشد الحفيتي، ونجم خط الوسط إبراهيم المنصوري، ونجمي خط الدفاع فهد سبيل، وخالد عبدالله، ونجمي خط الهجوم مهند خميس ومحمد خلفان.

وديات قوية

فضّل مدرب الفجيرة إيفان هاسيك أن يخوض الفريق مباريات ودية قوية مع فرق لها وزنها الفني، أثناء المعسكر التدريبي في ألمانيا، دون أن يكترث لنتائج المباريات، وذلك من أجل تحقيق الفائدة الحقيقية من المباريات الودية، حيث لعب مباريات قوية أمام فرق الوصل وريجينسبيرغ الألماني، وهو من أندية الدرجة الأولى القوية في ألمانيا، كما لعب أمام اتحاد جدة السعودي ومع فريق «TSV DATCHU» الألماني، وتنتظره مباراتان قويتان إحداهما مع بطل الدوري في الموسم الماضي لمنطقة بافاريا، وأخرى أمام نادي الظفرة، وما يميز مباريات الفجيرة الودية، أنه لعب بكامل لاعبيه.

وأسهمت تلك المباريات في معرفة نقاط ضعف الفريق التي يحتاج لمعالجتها، كما كشفت الوديات صحة اختياراته للاعبين الأجانب بعد أن نجحوا في تقديم مستويات فنية تكتيكية تؤكد حسن الاختيارات.

انتدابات الأجانب

فضّل نادي الفجيرة أن تكون انتداباته للاعبين الأجانب من الذين خاضوا تجارب ناجحة داخل الدولة أو في الدوريات المجاورة، حيث حافظ على لاعب الفريق من الموسم الماضي الفرنسي عمر كوسوكو، لدوره البارز بصعود الفريق إلى دوري الأضواء، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ما يتيح للمدرب خيارات متعددة، وتعاقدت شركة الكرة مع لاعب حتا البرازيلي جابرييل، المتميز بتسديد الكرات الثابتة القريبة من منطقة الجزاء، والنجاح في هز الشباك، إضافة إلى لاعبين ماهرين من الدوري السعودي هما الجزائري محمد بن يطو قادماً من الشباب السعودي، والبرازيلي سيلفا.

تطلعات الفجيرة

عبّر رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي، عن ثقته العالية بأن ينجح الفريق في تحقيق الطموحات في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وأن يستعيد مكانته بين أندية المحترفين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «رؤية نادي الفجيرة وحسب توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي، أن يكون من ضمن أندية وسط ترتيب فرق دوري الخليج العربي، وكمرحلة أولى ينجح الفريق في الابتعاد عن منطقة الهبوط، يلي ذلك الوجود في المنطقة الدافئة بين فرق دوري الأضواء، ونتمنى أن يقدم الفريق مستويات جيدة خلال المباريات».

المباريات الودية

خسر أمام الوصل (صفر-2).

فاز على فريق «TSV DATCHU» الألماني (4-1).

خسر أمام ريجينسبيرغ الألماني بنتيجة (2-7).

خسر أمام اتحاد جدة السعودي (1-3)

المغادرون

المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا.

اللاعب الأرجنتيني دانيلو كارانادو.

حارس المرمى سعيد صادق.

سعيد المسماري إلى دبا الفجيرة.

مايد راشد إلى خورفكان.

حميد المسماري إلى الظفرة.

عبدالله فرج.

أحمد موسى (انتهاء إعارة من شباب الأهلي).