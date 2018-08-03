البطل الأولمبي توما يتقدم قائمة الجودو في دورة الألعاب الآسيوية

المصدر: أحمد طارق وجوني جبور - دبي

يشارك البطل الأولمبي، توما سيرجيو، ضمن قائمة منتخب الجودو المشارك في «الآسياد»، إذ يأمل سيرجيو، الذي حقق برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو، تحقيق إنجاز جديد، بمشاركته في وزن تحت 81 كغم، كما تضم القائمة إيفان رومارينكو في وزن تحت 100 كغم، وفيكتور سكرتوف في وزن تحت 73 كغم. وفي لعبة التايكواندو يشارك حسن شبر في وزن تحت 63 كغم، وأحمد الحوسني في وزن تحت 68 كغم، وفي الملاكمة يشارك فهد عبدالله حسن في وزن 60 كغم، وماجد وليد النقبي في وزن 56 كغم، وسلطان عبيد النعيمي في وزن 52 كغم، أما قائمة الكاراتيه فتضم مروان المازمي في فئة الكاتا، وحوراء العجمي في وزن تحت 50 كغم، وأحمد الحضرمي في وزن تحت 67 كغم، وفي المصارعة بدر آل علي في وزن 125 كغم. وتضم قائمة التجديف أحمد الحمادي وحمد المطروشي ومبارك جمعة الياسي، كما تضم قائمة الشراع حمزة آل علي وسلامة المنصوري وسيف المنصوري، وفي أم الألعاب يشارك محمد عباس وعمر السالفة ونصيب الزعابي، وسعود الزعابي ومعيوف حسن وعلياء سعيد وفاطمة الحوسني، بينما تضم قائمة منتخب المبارزة علي الحمادي وعبدالله الحمادي ولطيفة الحوسني وريم الشماع.

أما قائمة فريق الجيت سكي فتضم محمد محسن إبراهيم وعلي اللنجاوي وخالد المازمي، ومانع المرزوقي وسلطان الحمادي وعبدالله الحمادي، بينما تضم قائمة منتخب الغولف محمد الهاجري وريم الحلو، وفي الترايثلون يشارك الثنائي عبدالله البلوشي وأحمد الفهيم.

ويخوض المنتخب الوطني للبولينغ، المكون من شاكر علي آل حسن وحسين ناصر السويدي وباسل بال الزيودي، وأحمد عبدالله المري ومحمد عبدالله درويش ومحمد سهل النعيمي، غمار منافسات الدورة الآسيوية، بينما يمثل الإمارات في رياضة القوس والسهم، التي تدشن مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الآسيوية، أحمد الكعبي، وغالية البلوشي، وعلياء الأحمد، وحمدان المنصوري.

في المقابل، تضم قائمة منتخب الرماية الشيخ جمعة آل مكتوم، ووفاء آل علي وسلوى الظاهري ولطيفة المازمي ومروى جواهر محمود، وسيف بن فطيس المنصوري ومحمد حسين أحمد وخالد الكعبي، وسيف الشامسي وحمد الكندي وأحمد الحفيتي، وإبراهيم خليل، وعثمان البلوشي، وأحمد الأميري.

يأمل توما، تحقيق إنجاز جديد في وزن تحت 81 كيلوغراماً.