المنتخب يدشن معسكر النمسا بـ 18 لاعباً

المصدر: منصور السندي - دبي

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بمدينة سالزبورغ النمساوية الذي يستمر حتى 19 الجاري بمشاركة 18 لاعبا فقط من أصل 27 اختارهم الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي إلبيرتو زاكيروني ضمن القائمة الجديدة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل.

وسيشارك في تدريبات المنتخب حاليا كل من:

فهد محمد الظنحاني، مهند سالم العنزي ، محمد أحمد غريب ، محمد مرزوق المطروشي ، محمود خميس الحمادي ، محمد برغش المنهالي ، الحسن صالح ، خليفة مبارك غانم ، وليد عباس مراد، أحمد برمان علي، خميس إسماعيل خميس ، علي حسن سالمين ، سيف راشد ناصر، ماجد حسن الأحمدي ، إسماعيل سالم الحمادي ، علي أحمد مبخوت ، أحمد خليل الجنيبي و سعيد جاسم صالح.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى لكأس اسيا التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

من جانب آخر قرر الجهاز الفني ضم حارس مرمى الظفرة خالد السناني للمنتخب بدلا من حارس مرمى الجزيرة علي خصيف لتعرضه للإصابة، كما تم استبعاد اللاعب محمد سبيل بداعي الإصابة أيضا.

وسيخوض المنتخب خمس مباريات ودية في سالزبروغ منها أربع مع أندية متوسطة المستوى أيام 5 و8 و11 و14 الجاري على أن تكون المباراة الخامسة أمام منتخب أندورا يوم 18 من ذات الشهر.

على صعيد آخر من المقرر أن يلتحق بمعسكر المنتخب يوم الأحد المقبل لاعبو نادي العين خالد عيسى وإسماعيل أحمد وبندر محمد الاحبابي وعامر عبد الرحمن الحمادي وريان يسلم الجابري وذلك بعد الانتهاء من مباراة الإياب لفريق العين أمام فريق وفاق سطيف الجزائري ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم التي ستلعب يوم السبت المقبل في كرواتيا.