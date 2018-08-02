مربط دبي ينتزع الذهب والفضة في «فيتشي الدولية لجمال الخيول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجل مربط دبي تألقاً لافتاً في ختام بطولة فيتشي الدولية لجمال الخيول العربية 2018، التي اختتمت فعالياتها بداية الأسبوع الجاري، ونالت المهرة دي غالية، وهي من الفحل الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس دي أغادير، ذهبية المهرات بإجماع حكام البطولة، وإحراز المهرة دي غرام، وهي أيضاً من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية إف تي شيلا، الميدالية الفضية ومركز الوصافة بين أقوى المهرات المتنافسة، وجددت المهرتان إنجازهما المماثل بالذهب والفضة في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية خلال الشهر الماضي.

ولاتزال بطولة فيتشي الدولية لجمال الخيل العربية تحتفظ لمربط دبي للخيول العربية بسجل خاص، وأبرز عناوينه العريضة هو الإنجاز القياسي للمربط في تاريخ البطولة، على غرار الإنجازات القياسية في أبرز بطولات العالم؛ بطولة العالم بفرنسا، وبطولة كل الأمم بألمانيا، وبطولة منتون الدولية بفرنسا.

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بإحراز المربط ذهبية وفضية المهرات في البطولة التي وصفها بقوة منافساتها، وجودة الخيول المتنافسة، وقال التوحيدي: «لايزال إنتاج مربط دبي يثبت علو قامة تميزه بتحقيقه نتائج جيدة في كل البطولات الدولية، ولاتزال أقوى الإنجازات في أعلى البطولات العالمية تصنيفاً تحتفظ للمربط بأرقامها القياسية، وعلى غرار بطولة فيتشي يسجل تاريخ أقوى ثلاث بطولات في العالم (بطولة منتون الدولية وبطولة كل الأمم وبطولة العالم) إنجازات قياسية تشرف السجل الذهبي لمربط دبي الذي يحافظ على التربع على قممها».

لايزال إنتاج مربط دبي يثبت تميزه بتحقيقه نتائج جيدة في كل البطولات الدولية.