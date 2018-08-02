«جودو الفجيرة» يشارك في دولية تايلاند

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يغادر، اليوم، إلى تايلاند فريق الجودو بنادي الفجيرة للفنون القتالية، للمشاركة في بطولة تايلاند الدولية، وأوضح بيان رسمي للنادي أن البعثة تضم كلاً من المدير الفني للجودو الدكتور موح صالح الموح، وخمسة لاعبين هم كل من: راشد الحوسني بوزن 55 كغ، وأحمد الحوسني بوزن 60 كغ، وخالد بن عباد الشحي بوزن 66 كغ، وعبدالله نعمتوف بوزن 66 كغ، وياسين نعمتوف بوزن 73 كغ، كما سيشارك الفجيرة بمنافسات الكاتا بفريقين، بواقع أربعة لاعبين، هم كل من: أحمد الحوسني وراشد الحوسني وعبدالله نعمتوف وياسين نعمتوف.

ووجه المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية العميد أحمد حمدان الزيودي، بعثة فريق الجودو بالتحلي بالروح الرياضية العالية، والمنافسة على الفوز بالميداليات لتمثيل الرياضة الإماراتية بأفضل صورة ممكنة.