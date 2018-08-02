الرميثي: الأجنبي الرابع قريب من الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، أن من حق جماهير الوحدة أن تلحّ في السؤال عن اللاعب الأجنبي الرابع الذي ينتظره الفريق لاستكمال منظومة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد، بعد أن تأخر التعاقد مع لاعب يستطيع قيادة هجمات الفريق، مع اقتراب انتهاء فترة المعسكر الخارجي المقام حالياً بالنمسا، وكذلك اقتراب الموسم الجديد من بدايته في نهاية أغسطس الجاري.

لكنه شدد على أن الوحدة لن يأتي بأجنبي رابع تكملة عدد، وإنما لاعب يستطيع تقديم الإضافة المطلوبة للفريق، والإسهام في تحقيق طموحاته. وقال الرميثي على حسابه في «تويتر»: تم التفاوض بالفعل مع اللاعب الأجنبي الرابع بعد بحث متأن من إدارة شركة كرة القدم، وبالتنسيق مع المدير الفني لورنت ريجيكامب، وسيكون اللاعب قريباً جداً من التوقيع للوحدة.

وكشف الرميثي أن الوحدة سيفتقد خمسة من لاعبيه الدوليين في مباراة السوبر مع العين، بسبب ارتباطهم مع الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، هم حارس المرمى محمد الشامسي وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومحمد عبدالباسط وسالم سلطان.