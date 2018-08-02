اليماحي: تقنية «الفيديو» في السوبر متوقفة على تجهيزات استاد السلام

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

شكك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، في إمكانية تطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع العين مع الوحدة، وتستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، 25 الجاري على أرض استاد السلام.

وقال محمد اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «تقنية الفيديو في مباراة السوبر ستتوقف على مدى التجهيزات الموجودة في استاد السلام». مشيراً إلى أنه حال لم تتوافر الشروط والتجهيزات اللازمة قد لا يتم تطبيقها.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها بشكل رسمي على المباريات المحلية اعتباراً من الموسم الجديد، وتعد كأس السوبر فاتحة الموسم الجديد لأندية دوري الخليج العربي.

وكشف رئيس لجنة الحكام عن اتجاه مسؤولي لجنته إلى القيام بزيارات ميدانية للأندية الـ14 المشاركة في دوري الخليج العربي، لإطلاع اللاعبين والفنيين والإداريين على طريقة تقنية الفيديو، حتى لا تُثار أي حالات اعتراض خلال مباريات الموسم الجديد.

وأوضح اليماحي: «يجب أن يعلم الجميع أن حكم الساحة هو المسؤول الأول والأخير عن القرارات التي تُتخذ خلال المباريات، وتقنية الفيديو هي وسيلة مساعدة لنجاح التحكيم، ومنح كل نادٍ حقه في القرارات التي تُصدر عن الصافرة في المباريات».

وأضاف: «استعنا بأبرز المتخصصين في تقنية الفيديو على مستوى العالم، لتدريب الحكام على الاستخدام الأمثل لها، والتي تم تطبيقها بشكل مثالي في كأس العالم، ونحن على ثقة بأن قضاة الملاعب المحليين سيؤدون تلك التقنية بكفاءة عالية، وكل ما نتطلع إليه هو التعاون من الأندية مع الحكام، لأن نجاح منظومة كرة القدم الإماراتية مسؤولية مشتركة بين الجميع، وليست مسؤولية جهة بعينها».

ولفت: «كما سيتم في تلك الزيارات شرح آخر التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي، وهو أسلوب سنوي اعتدنا عليه في عملنا داخل لجنة الحكام، للالتقاء بالأندية، باعتبار أننا نعمل معاً في خندق واحد».

وعن طاقم تحكيم مباريات السوبر، أوضح اليماحي: «مباراة السوبر سيديرها طاقم محلي سيتم اختياره خلال معسكر الصافرة المقامة حالياً في ألمانيا، ومازال لدينا الوقت لاختيار الطاقم الأجهز لتلك المباراة الافتتاحية للموسم».

وكان 76 حكماً قد سافروا في الأسبوع الماضي إلى مدينة ريغنسبورغ الألمانية، لإقامة معسكر إعدادي للموسم الجديد، يستمر حتى 14 أغسطس الجاري، في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.

وحول إذا ما كانت هناك نية في الموسم الجديد لتطبيق قرار استبدال أربعة لاعبين، في حال تم تمديد المباراة إلى وقت إضافي، قال اليماحي: «هذا ليس قرار لجنة الحكام، وإنما هو مشترك بين لجنة المحترفين واتحاد الكرة».

وشهد كأس العالم في نسخته الأخيرة تطبيق قرار استبدال أربعة لاعبين في الوقت الإضافي. أما بخصوص زيادة بدلات الحكام في المباريات خلال الموسم الجديد، فقد قال رئيس اتحاد الكرة: «لا أعتقد ذلك، فاللائحة المُطبقة في الموسم الماضي تعد من أفضل لوائح العالم من الناحية المادية، وأود القول إن مجلس إدارة اتحاد الكرة يساند بكل قوة الحكام من الناحيتين الفنية والمعنوية، والمجلس لن يتأخر عن تلبية أي مطلب من شأنه أن يُسهم في تطوير مستوى الصافرة لدينا، الذي وصل إلى مكانة جيدة على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي أيضاً».

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من قضاة الملاعب يعسكرون حالياً في ألمانيا حتى 14 الجاري.

مباراة السوبر بين العين والوحدة سيديرها طاقم تحكيم محلي سيتم اختياره خلال معسكر ألمانيا.