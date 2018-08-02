الجزيرة يتعادل مع بطل هولندا

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

تعادل فريق الجزيرة مع فريق بي إف سي إيندهوفن، بطل الدوري الممتاز الهولندي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما، مساء أول من أمس، وهي الرابعة ضمن مباريات الجزيرة الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجزيرة بهدفين دون مقابل، أحرزهما البرازيلي ليوناردو بيريرا في الدقيقة الـ11 من ركلة جزاء، وصانع الألعاب خلفان مبارك في الدقيقة الـ28.

وفي الشوط الثاني، قلّص إيلتون كابونجو الفارق لمصلحة بي إس في إيندهوفن، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 52، ثم أحرز فان داين بومين هدف التعادل لإيندهوفن من ركلة جزاء في الدقيقة الـ85.

وفي الدقيقة الـ62 أجرى المدير الفني تبديلات عدة بنزول كل من بدر الشبيبي ومحمد العبدولي ويوسف عبدالكريم وأحمد محمود بدلاً من الغاني إيرنست أسانتي ومحمد فوزي وسالم العيدي ورومارينهو دا سيلفا، ثم أجرى تبديلاً آخر في الدقيقة الـ70 بخروج مسلم فايز ونزول عبدالله فيصل، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة، للوقوف على مستواهم البدني والفني، ومدى جاهزية اللاعبين لمباراة النصر السعودي، واختيار التشكيل الأنسب للمباراة في ضوء غياب ثمانية لاعبين دوليين مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وغادر لاعبو الفريق الدوليون علي خصيف وفارس جمعة وعلي مبخوت معسكر الفريق، أول من أمس، من أجل الانضمام إلى تجمع المنتخب الوطني الأول بمعسكره الخارجي المقام حالياً بماليزيا استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الآسيوية الـ16 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبل في أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

ومن المنتظر أن يختتم الجزيرة سلسلة مبارياته الودية بمعسكر هولندا غداً مع فريق دي غرافشاب، أحد أندية الدوري الممتاز الهولندي، وهي المباراة الخامسة للفريق خلال المعسكر، على أن تعود بعثة الفريق إلى العاصمة أبوظبي يوم الأحد الخامس من أغسطس الجاري، لمواصلة التدريبات اليومية استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي يوم 13 أغسطس على استاد محمد بن زايد في ذهاب دور 32 لدوري أبطال العرب.

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الجاري موعد أولى المباريات الرسمية للجزيرة في كأس العرب أمام النصر السعودي.