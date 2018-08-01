المنتخب الأولمبي يواجه الأخضر السعودي الأحد المقبل استعداداً لـ «آسياد جاكرتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل المنتخب الأولمبي، أمس، لمقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لتدشين معسكره الخارجي خلال الفترة من 31 يوليو حتى 8 أغسطس، في محطة تحضيراته الأخيرة لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والتي ستُقام في مدينة جاكارتا الإندونيسية من 14 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

وأكد مدير المنتخب الأولمبي جمال بوهندي، أن معسكر ماليزيا يهدف إلى الوصول للتوليفة المتجانسة من اللاعبين، التي ستحدد التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها دورة الألعاب الآسيوية، بعد خوض الأبيض الأولمبي مباراة ودية مع الأخضر السعودي يوم الأحد المقبل.

وأضاف بوهندي، أن اختيار الجهاز الفني والإداري للمنتخب لإقامة المعسكر في ماليزيا، جاء نتيجة تشابه طقسها ومناخها مع إندونيسيا «المستضيفة» للبطولة، مشيراً إلى أن منتخبنا الوطني سيسافر إلى جاكارتا يوم 8 أغسطس المقبل، لخوض غمار استحقاقاته الرسمية في الآسياد.

وكانت قرعة دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الخامسة مع منتخبات كوريا الجنوبية، والبحرين، وقيرغيستان، وماليزيا.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، في تصريحات صحافية، إن الأبيض الأولمبي يضم مجموعة من العناصر المتميزة والموهوبة، والتي سيكون لها شأن كبير في المستقبل سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية، ولديها الطموح والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية في «الآسياد»، وهو الأمر الذي لمسناه خلال متابعتنا للتدريبات بمختلف المعسكرات الماضية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة، أن المشاركة في «الآسياد» تأتي ضمن خطط ومساعي لجنة المنتخبات إلى مشاركة منتخباتنا الوطنية بمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، مؤكداً أن مشاركة الأبيض الأولمبي في هذا المحفل الآسيوي تعد فرصة مناسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، لمعرفة قدرات اللاعبين أكثر، خصوصاً أن الابيض مقبل على التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله بن هزام الظاهري، بتحضيرات الأبيض الأولمبي للمشاركة في الآسياد، مؤكداً أن لجنة المنتخبات الوطنية قامت بتوفير برنامج إعدادي مناسب لهذه المشاركة التي تمثل أهمية كبرى لرياضة الإمارات، خصوصاً أنها ستحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

وتوجّه الأمين العام لاتحاد الكرة بالشكر للجنة الوطنية الأولمبية على جهودها في تنسيق الأمور المتعلقة بهذه المشاركة، متمنياً لكل ممثلي الإمارات سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية التوفيق والنجاح في تحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات.

قائمة المنتخب الأولمبي

ضمت قائمة منتخبنا الأولمبي لمعسكر ماليزيا 26 لاعباً، هم:

شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، عبدالرحمن عبدالله العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر زين العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد محمد الهاشمي، عبدالله حسن خلفان النوبي، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد ابراهيم سرور، إسماعيل خالد خميس، علي عيد غميل، حسين عبدالله باعبدالله، محمد خلفان الحراصي، محمد خلفان المسماري، جاسم يعقوب البلوشي، راشد محمد عمر، محمد عبدالباسط عبدالله، أحمد راشد سلطان، خالد ابراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان الشرجي، خالد عبدالرحيم باوزير، سلطان عبدالله المنذري، إضافة إلى الجهاز الفني والإداري الذي يضم كلاً من: مترف الشامسي (مشرفاً للمنتخب)، جمال بوهندي (مديراً للمنتخب)، ماسيج سكورزا (مدرباً)، رافال جاناس (مساعد مدرب)، خالد علي جابر (مساعد مدرب)، نادر لمياغري (مدرباً للحراس)، ووجسيتش لجناتيوك (مدرب لياقة بدنية)، ميروسلاف جيركل (محلل مباريات)، محمد العربي (طبيباً)، عبدالله الجليد (معالجاً طبيعياً)، كريستيان تاناسي (مدلكاً)، إديمار داسلفا (مدلكاً)، ضيف الربيعي (مصوراً)، جمال الحاج (مسؤول المهمات).