الظفرة يواجه «النفط العراقي» في «آسيوية الصالات» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه فريق الظفرة لكرة قدم الصالات نظيره نفط الوسط العراقي، مساء اليوم، في ضربة البداية لبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، التي تستضيفها مدينة يوغوياكرتا الإندونيسية، ويلعب الظفرة مباراته الثانية أمام بطل كوريا الجنوبية بعد غد، وستكون مباراته الثالثة يوم من الشهر الجاري أمام فريق تي سون نام الفيتنامي.

وكان فريق الظفرة قد استعد للبطولة مبكراً عبر التجمع الداخلي الذي بدأ منذ يوم 20 يونيو الماضي، تحت إشراف المدرب الإسباني، لويس فونسيكا، واستمر التجمع الداخلي لمدة شهر، وغادر الفريق إلى بانكوك وانتظم في معسكر الإعداد الخارجي لمدة 10 أيام، ولعب أربع مباريات ودية فاز في واحدة وخسر ثلاث مباريات، لكنه حقق مكاسب عديدة حسب ما صرح به مدرب الفريق.

وسبق للظفرة اللعب في البطولة الآسيوية، الموسم الماضي، وتأهل إلى الدور الثاني، ويطمح إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية بقيادة المدرب لويس فونسيكا، ومساعديه منصور جميل ومحمد علي الغاوي، واللاعبين المحترفين البرازيلي وليامز اوليفيرا الشهير بـ«باسورا»، الذي قاد الظفرة للفوز بالمركز الثالث وحصد برونزية بطولة كاس العالم للأندية في البرازيل 2015، وقاده للفوز بالدوري في الموسم الماضي، وسيكون معه المحترف الكويتي عبدالرحمن الوادي، إلى جانب كوكبة نجوم الفريق بقيادة عبدالكريم جميل كابتن الفريق، وصبري جميل ومحمد عبدالله فدعق، وحمدان الكثيري ومحمد حسن الملا وحسن علي الحنطوبي، وطاهر ناصر وجابر محمد يوسف ومحمد عبيد المعارين من النصر، ويونس الحمادي وعسكر عمر عسكر وطالب محمد طالب.