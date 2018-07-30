المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

وصل الدولة، أمس، اللاعب الدولي المصري علي زين، لاستكمال تعاقده للانضمام إلى فريق الشارقة لكرة اليد، في الموسم الجديد الذي ينطلق 14 سبتمبر المقبل، في ظل سعي «الملك» لتحقيق مزيدٍ من الألقاب، عقب ثلاثية الموسم الماضي.

«تشفير»

أطلق الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، استفتاء لمتابعيه في «تويتر»، حول ما إذا كانوا مع تشفير دوري الخليج العربي أم ضده، وشارك في الاستفتاء حتى الآن أكثر من 12 ألف شخص، وصوّت 94% ضد التشفير.

معسكر

سيغيب الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، عن المشاركة في معسكر الحكام الذي سينطلق اليوم في ألمانيا، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لمشاركتهما في دورة تحكيمية ينظمها الاتحاد الآسيوي.