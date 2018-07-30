العين يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة وفاق سطيف من دون «عموري»

المصدر: معاذ كمبال – العين

يختتم فريق العين تحضيراته مساء اليوم استعداداً لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، المقررة في الثامنة من مساء يوم غد بتوقيت الإمارات على ملعب هيتريك كايسيان في العاصمة الكرواتية، ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، في وقت يغيب فيه قائد الفريق، عمر عبدالرحمن «عموري» عن التحضيرات نظراً إلى عدم تجديد عقده حتى الآن.

ويسعى المدرب الكرواتي زوران ماميتش، من خلال الحصة التدريبية الختامية لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء الغد، والذي يدخله برغبة تحقيق الفوز قبل أن تتجدد المواجهة بين الطرفين يوم السبت المقبل في لقاء الإياب، وسيتأهل الفريق الفائز في مجموع المباراتين للدور ثمن النهائي، الذي سيلعب أيضاً بنظام خروج المهزوم.

وكان فريق العين نقل تدريباته بداية من يوم الخميس الماضي إلى ملعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، بعد أن اختتم المرحلة الأولى من معسكره الخارجي الذي أقامه في سلوفينيا وخاض خلاله مباراتين وديتين، وتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة في المباراة الأولى أمام فريق إنتر زابرتش الكرواتي، بينما خسر في المواجهة الثانية أمام فريق فارازين الكرواتي بنتيجة 1-2.

وتعززت صفوف الفريق بانضمام اللاعب المصري حسين الشحات، لتدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي، بعد أن غاب عن المرحلة الأولى من المعسكر بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول لسلوفينيا، فيما سيلتحق المهاجم الدولي السويدي، ماركوس بيرغ بالتحضيرات خلال ساعات، بعد أن منحه الجهاز الفني إجازة طويلة عقب المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم في روسيا.

وتدخل مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال ضمن البرنامج الإعدادي لفريق العين الذي يسعى للاستفادة القصوى من المشاركة، لمجابهة الموسم الطويل الذي ينتظر الفريق الذي يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم للأندية، بجانب دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس السوبر.

الشحات: لا يوجد سقف لطموحات الزعيم

أكد لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، أنه لا يوجد سقف لطموحات فريقه في الموسم الكروي الجديد، الذي تنتظر فيه «الزعيم العالمي» تحديات مهمة، متوقعاً أن تكون المنافسة أقوى.

وقال الشحات في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «العين يشارك في الموسم الجديد بمسابقات عديدة، لذلك أطمح إلى تحقيق إنجازات أكبر وبطولات أكثر من التي حققناها في الموسم الماضي».

وحول مدى جاهزيته لمواجهة الغد أمام وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية، قال: «قرار مشاركتي يبقى بيد المدير الفني، بيد أنني كنت أخضع لبرامج تدريبية مكثفة في العين قبل الانضمام إلى المعسكر، والأهم في الأمر هو أن نحقق النتيجة المطلوبة في مواجهتي الذهاب والإياب».

وتعليقاً على سؤال حول موقفه من العودة للدوري المصري مجدداً، قال: «كل تفكيري وتركيزي ومشاعري وأحاسيسي كلاعب كرة قدم محترف مقتصرة على تحقيق أهداف النادي الذي أنتمي إليه (العين)، خصوصاً أنني اعتبر نفسي أحد اللاعبين الذين يحملون على عاتقهم تمثيل الكرة المصرية بشكل مشرف خارج حدود وطني الحبيب، وأتمنى التوفيق لي وللجميع».

وزاد: «علاقتي مع العين ليست مجرد لاعب كرة قدم يدافع عن شعار ناديه، بل اعتبر نفسي وجميع زملائي بالفريق أسرة واحدة نعيش في مؤسسة رياضية محترفة تمضي على خطط استراتيجية واضحة، والشعور بالفخر والاعتزاز يرتبط بكل منتسب إلى هذا النادي الكبير الذي نعتبره بيتنا وشخصياً حققت مع (الزعيم) أول بطولتي دوري وكأس في مسيرتي الرياضية، لذلك هو المحطة الأهم في حياتي الكروية».

وعن مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تستضيفها القاهرة في أغسطس المقبل، قال: «الحقيقة لا أستطيع أن أصف لكم سعادتي بقرار إقامة مباراة سوبر الخليج العربي في القاهرة، وتحديداً في ملعب السلام لأسباب عدة، ولكنني سأكتفي بذكر واحد منها وهو أن الملعب على بعد خمس دقائق فقط من منزلي بالقاهرة، ولي فيه ذكريات رائعة على المستوى الشخصي».