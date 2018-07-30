الجزيرة يخسر أمام روتردام الهولندي بخماسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خسر الجزيرة أمام فريق سبارتا روتردام أحد فرق دوري الدرجة الأولى الهولندي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما أول من أمس، ضمن سلسلة مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا استعداداً للموسم الجديد. من جانب آخر، غادر الخماسي عبدالرحمن العامري ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وزايد العامري وأحمد ربيع معسكر الفريق في هولندا أول من أمس، بعد نهاية المباراة للالتحاق بتجمع المنتخب الأولمبي في ماليزيا، استعداداً لخوض نهائيات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 14 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر المقبلين.