مصر تستضيف بطولة «أم الإمارات» 23 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجه اللواء رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات د. أحمد ناصر الريسي، التهنئة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بنجاح الجولة الأولى من النسخة الثانية للبطولة التي حققت أهدافها منذ نسختها الأولى. وقال اللواء الريسي إن: «نظرة سموها الثاقبة وراء هذه النجاحات المتلاحقة، فالمبادرة بأهدافها السامية أبهرت الجميع، بعد أن وفرت للراميات بمختلف صنوف الرماية ولجميع الأعمار الفرصة للإعداد الجاد والمبكر قبل المشاركات القارية والدولية والأولمبية، حيث تعمدت اللجنة المنظمة العليا التنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي للرماية والاتحادات القارية والوطنية لوضع خريطة طريق للراميات حتى يستفدن من المشاركة في هذه الجولات في القارات المختلفة».

وكانت الجولة الإيطالية قد شهدت فوز الرامية الإيطالية إيزي أليسا بالبطولة، للمرة الأولى، ونالت ذهبية مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، بعد أن حققت في النهائيات رصيداً قدره 43 طبقاً، وكانت قد حققت في الأدوار التأهيلية 117 طبقاً، وجاءت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية الرامية الكازاخستانية سرسنكو ريسبنكوفا برصيد 40 (117) طبقاً، فيما حلت في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية الرامية الإيطالية جوليا بيتور برصيد 32 (114) طبقاً، وتبعتهن في المركز الرابع الرامية الإيطالية مارتينا دونيني برصيد 25 (115) طبقاً، وتبعتها في المركز الخامس الرامية الكازاخستانية ماريا ديمترينكو برصيد 22 (115) طبقاً، ثم الرامية الهندية شرياسي سينغ سادسة برصيد 16 (117) طبقاً.

وستقام الجولة المقبلة في ميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية لجميع صنوف الرماية على صعيد رماية الأطباق وأسلحة ضغط الهواء «بندقية ومسدس»، خلال الفترة من 23 سبتمبر المقبل وحتى الأول من أكتوبر من العام الجاري، ثم الجولة الثالثة بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ26 من شهر أكتوبر، وستختتم النسخة الثانية بجولة الإمارات التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، خلال الفترة من الرابع وحتى الـ11 من شهر ديسمبر 2018.

شهدت جولة إيطاليا فوز الرامية الإيطالية إيزي أليسا بذهبية مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب».