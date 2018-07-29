انطلاق المرحلة الثانية من معسكر الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

بدأ فريق الفجيرة، أول من أمس، المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي المقام في ألمانيا، استعداداً لدوري الخليج العربي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أقيمت في نورنبيرغ بألمانيا أيضاً، وخاض خلالها مباراتين مع الوصل، وانتهت لمصلحة الأخير بهدفين نظيفين، فيما فاز بالثانية على فريق «تي إس في» الألماني برباعية. وذكر نادي الفجيرة، في حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية خلال المرحلة الثانية، أبرزها مباراته أمام اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء المقبل، قبل أن يعود للدولة في الثامن من أغسطس المقبل.