الوحدة يحفز جمهوره لدعم العنابي في السوبر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، أن الوحدة يستعد بقوة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمعه بفريق العين، يوم 25 أغسطس المقبل على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أداء مباراة قوية تليق بسمعة فريق الوحدة ومكانة الكرة الإماراتية، ونحن سعداء بأن نكون الطرف الثاني لهذه المباراة التي تقام للمرة الثانية على ضفاف نهر النيل». وكشف أحمد الرميثي أن النادي سيحفز جمهوره لدعم الفريق بقوة في هذه المباراة. وقال: «نسعى لتحقيق كأس البطولة والاحتفاظ بها للمرة الثانية على التوالي وإسعاد جماهير العنابي العاشقة لفريقها، وحتى تكون فاتحة خير للموسم الجديد».

وأضاف «إدارة النادي تعد من الآن لتقديم حوافز كبيرة لجمهور الوحدة سيعلن عنها قريباً لمن سيوجد في المباراة ويسافر إلى القاهرة خصيصاً لدعم العنابي ولاعبيه، ونحن متفائلون بحضور عدد كبير من جمهور الوحدة في مدرجات استاد السلام الذي لعبنا عليه من قبل ثلاث مباريات في البطولة العربية العام الماضي».