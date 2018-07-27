الشامسي: مصير عمبر في يد مدرب شباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد مدير فريق الإمارات باسم الشامسي، أن الجهاز الفني لفريق الإمارات ومجلس الإدارة يعلمون جيداً حرص وقلق جمهور الصقور على الفريق ورغبتهم في رؤية الفريق في وسط الجدول، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يعمل على ذلك من حيث تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن مصير عدد من الأسماء الكبيرة التي يرغب في التعاقد معها فريق الإمارات، مثل اللاعب وليد عمبر، في يد أنديتهم وليس فريق الإمارات، قائلاً: «مصير وليد عمبر في يد مدرب شباب الأهلي».

وكان نادي الإمارات تعاقد، مساء أول من أمس، مع اللاعب الغيني أبوبكر سيلا، قادماً من نادي شبيبة القيروان التونسي، وهو لاعب وسط ارتكاز لينضم إلى الصفقات الجديدة في الفريق التي وصلت إلى سبعة لاعبين، بينهم حارس مرمى.

وتابع الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «يبحث الجهاز الفني عن تدعيم عدد من المراكز في الفريق، ومن الصعب التعاقد مع لاعبين جميعهم أسماء كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعارهم وتمسك أنديتهم بهم، إضافة إلى أن اللاعب المعروف يكون لديه ما يكفيه من الاسم والشهرة، وهو ما قد يقف عائقاً أمام عطائه بالشكل الذي يريده الجهاز الفني بسبب تشبعه، على عكس اللاعب غير المشهور الذي يريد أن يثبت نفسه، ويصنع اسم بالعطاء داخل الملعب».

وأضاف: «كل الأسماء التي تعاقد معها النادي كانت بناء على توصية من الجهاز الفني، ونسعى لتدعيم مراكز مثل المهاجم الصريح، بلاعب مواطن ومدافع أيمن ولاعبين وسط مهاجمين، وبالفعل قام النادي بإرسال طلب إعارة وليد عمبر، ولاعبين آخرين، لكن هذا كله يتحدد برغبة مدربي هذه الأندية واتفاقات مجالس الإدارات».

وعن الأجانب، أكد أن النادي أنهى التعاقد مع الايفواري بكاري كونيه، ويوجد لاعب قد يتم الانتهاء من التعاقد معه قريباً، واللاعب الثالث سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتبقى الأجنبي الرابع الذي سيتم تحديده خلال معسكر الإعداد وعلى حسب احتياجات الفريق.