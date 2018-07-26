«المنازعات» تفسخ عقد عبدالله موسى مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة فسخ عقد عبدالله موسى (31 عاماً)، ظهير أيسر الجزيرة مع ناديه، لثبوت المخالفات التي ارتكبها اللاعب طوال الفترة التي غاب فيها عن اللعب مع فريقه، والتي بلغت موسمين كاملين.

وكان اللاعب الذي أكد الخبر لـ«الإمارات اليوم»، قد تقدم بشكوى ضد ناديه، قبل أشهر عدة، إلى اتحاد الكرة يطالب فيها بإلزام الجزيرة بدفع مستحقات متأخرة له، وفي الوقت نفسه شكا الجزيرة اللاعب إلى الاتحاد، وأثبت في شكواه أنه ارتكب مخالفات ضد ناديه، تؤكد عدم أحقيته بمستحقات مالية، وأحال الاتحاد الشكويين إلى لجنة فض المنازعات، التي قررت فسخ العقد.

وأصبح نادي الجزيرة، بموجب الحكم الأخير، غير مطالب بسداد أي مبالغ مالية للاعب، وأصبح من حق الأخير أيضاً الانتقال لأي نادٍ آخر، بعد أن أصبح لاعباً حراً.