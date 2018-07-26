السماوي يخسر أمام الاتفاق في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خسر فريق بني ياس أمام الاتفاق السعودي بهدفين دون رد، في مباراته الودية الأولى التي جرت بينهما مساء أول من أمس، في معسكره الخارجي بهولندا.

بدأ بني ياس المباراة بتشكيلة ضمت فهد الضنحاني في المرمى، وأحمد دادا وخالد العطاس وحسن المحرمي وخليل الحوسني في الدفاع، وفيصل الخديم وأحمد حبوش وحبوش صالح وعبدالله حسن في الوسط، وسهيل النوبي وأحمد مال الله في الهجوم. وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني غوريتش بمحمد خلف ويوسف جابر ومبارك المنصوري وحمدان المحرمي ونهيان صالح وأحمد مسلم ومحمد سالم وعبدالسلام محمد ويوسف حزام.