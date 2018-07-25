النصر يتعاقد مع محمد عايض

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع المدافع محمد عايض، قادماً من نادي الجزيرة، وهو سابع لاعب ينضم إلى صفوف العميد استعداداً للموسم الجديد، ونشر الموقع الرسمي لنادي النصر خبر التعاقد مع اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 21. حضر مراسم توقيع العقد نائب رئيس شركة كرة القدم عبدالله بن طوق، والمدير التنفيذي حمد الفلاسي.

من جانب آخر قال مصدر إن النادي أنهى تعاقده مع اللاعب اللبناني جوان العمري بالتراضي، ليبقى مكان آخر للعميد في قائمة اللاعبين الأجانب.

وأنهى نادي النصر اتفاقه مع إدارة شباب الأهلي على خوض العميد مبارياته في الدور الأول من الموسم المقبل بملعب شباب الأهلي (فرع الممزر).