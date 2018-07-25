العنبري: نتطلع إلى أقصى فائدة من المعسكر

المصدر: جوني جبور ــ الشارقة

كشف المدير الفني للفريق الأول في نادي الشارقة، عبدالعزيز العنبري، عن خوض الفريق ست تجارب ودية، أربع منها خلال المعسكر الخارجي في ألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى تجربتين وديتين بعد العودة من المعسكر.

وقال العنبري، في تصريحات صحافية، إن «ترتيبات المعسكر الخارجي في ألمانيا وهولندا تسير وفق الجدول الموضوع، مع تحديد مواعيد التجارب الودية الأربع التي سيخوضها الملك في المعسكر، على أن تتبع فور العودة إلى الدولة بتجربتين وديتين إضافيتين».

وأضاف: «أشكر إدارة النادي على تجديد ثقتها بي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وهي المرة الأولى التي احصل فيها على فرصة كاملة للإشراف على مراحل الإعداد، بجانب البحث عن التعاقدات الجديدة، سواء على صعيد المحترفين الأجانب أو اللاعبين المواطنين، التي أستند في إتمامها على دراسة فنية تتعلق بمدى حاجة الفريق للاعبين جدد في مراكز معينة، كي يمكنهم تقديم الإضافة المطلوبة جنباً إلى جنب مع العناصر التي تألق مع الشارقة الموسم الماضي».

واختتم: «نتطلع إلى تحقيق الفائدة القصوى من المعسكر، بهدف توفير كل الظروف التي تضمن إعداداً مناسباً للفريق، إذ إنه على الرغم من تولي مهام تدريب الفريق في وضعية صعبة من مراحل الدوري الماضي، فإننا استطعنا في نهاية المطاف التقدم خطوات على سلم ترتيب البطولة، وهو ما سنسعى لمواصلة العمل عليه خلال الموسم الجديد، والمنافسة في مراكز أفضل».