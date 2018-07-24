رسمياً .. النصر يحدد ملعب مبارياته للموسم القادم

المصدر: محمد أبو إسماعيل- دبي

حددت شركة النصر لكرة القدم الملعب الجديد الذي سيخوض عليه الفريق الأول مبارياته للموسم القادم 2018-2019، في مختلف البطولات الذي سيخوضها العميد، وذلك بعد أن خاض الفريق الموسم الماضي مبارياته في أربعة ملاعب هي الوصل، ستاد راشد بنادي شباب الأهلي، عجمان، وشباب الأهلي فرع العوير.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن النصر أنهي اتفاقه مع نادي شباب الأهلي ليكون فرع الممزر أو نادي الشباب سابقاً هو المكان الرسمي لمباريات النصر في الموسم القادم، ويأتي ذلك بسبب الإصلاحات التي تجرى في استاد آل مكتوم بسبب استضافته مباريات كأس آسيا، حيث سيستلم النادي الملعب الجديد مع بداية الدور الثاني للموسم القادم في شهر فبراير 2019 وهو ما يعني أن ملعب نادي الشباب سابقاً سيستضيف مباريات العميد في الدور الأول.