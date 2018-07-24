نادي وفاق سطيف يطلب مواجهة العين في الجزائر بدلاً من كرواتيا

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

أكد رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، حسن حمار، أنهم في انتظار رد السفارة الكرواتية في الجزائر، اليوم، من أجل الحصول على تأشيرات دخول البعثة لكرواتيا لمواجهة فريق العين في البطولة العربية لكرة القدم، موضحاً أنهم واجهوا صعوبات عدة في الحصول على التأشيرة.

وأوضح حسن لـ«الإمارات اليوم» أنهم بعد الصعوبات التي واجهتهم في الحصول على تأشيرة الدخول لكرواتيا، أرسلوا خطابات للاتحاد العربي ونادي العين مطالبين بإقامة المباراة في الجزائر. وقال: «الأمر لم يكن تهديداً، وإنما بصفتي رئيساً للنادي يجب علي أن أحافظ على مكتسباته، وحينما أعطينا الموافقة بخوض المباراة في كرواتيا كان ذلك بعد تلقي ضمانات بعدم وجود صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول».

وتابع: «حتى الآن لم نحصل على تأشيرة الدخول لكرواتيا على الرغم من تبقي أيام قليلة على موعد المباراة، ونحن حينما أعطينا الموافقة على نقل المباراة لأوروبا طالبنا الاتحاد العربي بتقديم تسهيلات وضمانات للحصول على تأشيرة الدخول، لكننا لم نحصل على أي رد منهم في ذلك الوقت، ولكن نتوقع انفراجة خلال اليوم الثلاثاء».

وأضاف: «الغرض من إرسال خطابات للاتحاد العربي ونادي العين بإعادة المباراة للجزائر كان لوضع خطة بديلة في حال تعذر الحصول على تأشيرة الدخول في الوقت المحدد، لذلك قمنا بهذه الخطوة الاستباقية التي تحفظ حقوق النادي، وبالنسبة لنا فإن الجزائر بكوادرها وملاعبها وفنادقها جاهزة لاستقبال مثل هذه المباريات المهمة، لكننا وافقنا على طلب نادي العين الشقيق بنقل المباراة لكرواتيا بسبب معسكره التحضيري للموسم الجديد».

وتابع حسن حمار: «أود أن أشكر الحكومة الجزائرية ونادي العين الشقيق على تدخلهم، ونأمل أن يحصل الفريق على التأشيرة في الموعد».