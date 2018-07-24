النصر يراهن على «الهجوم البرازيلي» في الموسم الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

غيّر النصر من أسلوبه في التعاقدات لأول مرة هذا الموسم، بعدما تعاقد مع ثلاثة مهاجمين منهم اثنان برازيليان على غير العادة، حيث كان النادي دائماً يعتمد على مهاجم واحد فقط في التعاقدات وطريقة اللعب، لكن يبدو أن الجهاز الفني ومجلس الإدارة قرر تغيير «السيناريو»، من أجل التواجد في المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

هجوم برازيلي يراهن عليه العميد الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع لاعب حتا السابق صامويل روزا، والمهاجم يوري ليريو، والأخير من الأسماء الجديدة التي يقدمها نادي النصر إلى بطولة دوري الخليج العربي، ويراهن على أن يكون ورقته الرابحة في التواجد مع الكبار، إضافة إلى ذلك أتم النصر التعاقد مع اللاعب الفرنسي يوهان كاباي، ليكون الإمداد الحقيقي للمهاجمين وصانع الألعاب.

وبدأ النصر فترة إعداده الخارجي في هولندا بداية من يوم 20 يوليو الجاري ويستمر حتى 18 أغسطس المقبل، وسيخوض فيها عدداً من المباريات متدرجة المستوى الفني قبل العودة إلى الإمارات وتكملة فترة الإعداد قبل انطلاقة الموسم الجديد، وتخلف عن بعثة النصر في هولندا المدافع الجديد محمد مرزوق، الذي وقع معه النادي ولم يكن يعلم أنه مرتبط بعقد مع ناديه السابق شباب الأهلي حتى أكتوبر المقبل، بينما تواجد كل اللاعبين السابقين بمن فيهم المهاجم سالم صالح.

ورفض الجهازان الفني والإداري للفريق الإدلاء بأي تصاريح صحافية قبل السفر ومنذ أن بدأ الفريق إعداده الداخلي في نادي النصر، تاركين ذلك إلى ما بعد العودة من المعسكر الخارجي في هولندا، في محاولة للتركيز على بداية الموسم والتدريبات التي يخوضها الفريق، سواء في الإمارات أو أثناء المعسكر الخارجي.

وينتظر الجمهور النصراوي الظهور الأول للعميد بالشكل الجديد المنتظر بوجود مهاجمين في الفريق، وهل سيغير المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، من طريقته المعروفة بالاعتماد على مهاجم واحد فقط وتأمين الجانب الدفاعي، أم الانتقال إلى طريقة جديدة يكون فيها مهاجمان برازيليان في التشكيل، أم سيدفع بأحد اللاعبين، خصوصاً البرازيلي يوري ليريو في أحد الجناحين، ويكون أسفل المهاجم صامويل روزا؟

العودة إلى دوري أبطال آسيا والمنافسة في البطولة الاستثنائية للعميد هما هدفا مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الوجود في دائرة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي الغائب عن خزائن النصر منذ ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى المنافسة على البطولة المفضلة للعميد وهي كأس رئيس الدولة التي وجد في مبارياتها النهائية موسمي 2014-2015 و2016-2017، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى أمام الأهلي ولكنه خسر الثانية أمام الوحدة.

ويحرص الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو من تدريبات الفريق، سواء عندما كان في معسكر داخلي أو أثناء معسكره الخارجي في هولندا، التي أظهرت مدى النشاط والتركيز لدى اللاعبين في التدريبات ورغبتهم في التواجد بقوة بتشكيلة المدرب الصربي الرسمية مع انطلاقة الموسم، خصوصاً في ظل تدعيم الصفوف بأكثر من لاعب بديل جيد، ومنهم مهاجم الوحدة الشاب محمد العكبري، والمدافعان الحسين صالح ومحمد مرزوق.

ويتميز فريق النصر بأنه يضم نخبة من اللاعبين المواطنين، ويكفي القول إن قوام الفريق شهد وجود 10 لاعبين في المنتخب الوطني الأول، وهم: أحمد شامبيه وخليفة مبارك، ومحمود خميس، وأحمد الياسي، ومسعود سليمان، وجاسم يعقوب، وطارق أحمد، وخالد جلال، وسالم صالح، وانضم إليهم المدافع محمد مرزوق أيضاً الذي وجد في المعسكرات الأخيرة للمنتخب الوطني، وهذه القائمة من اللاعبين المواطنين تدعم الفريق في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً إذا وفق اللاعبون الأجانب في الظهور بشكل جيد.

موسم للنسيان

أنهى فريق النصر الموسم الماضي بعروض مقبولة، ونتائج مخيبة للآمال، نظراً لما تعرض له من أحداث في الدور الأول وبطولة الدوري بشكل عام، من كثرة الإصابات خصوصاً ما لحق بمهاجم الفريق البرازيلي فاندرلي، الذي كان يضع عليه مجلس الإدارة الآمال للمنافسة على لقب الدوري، وعانى الفريق كثيراً الموسم الماضي، لكن العميد لم يخض ثلاث مباريات بتشكيل كامل بسبب كثرة الإصابات والغيابات التي عاناها الفريق، وهو ما أثر كثيراً في نتائج الفريق وتسبب في هجوم مستمر من الجمهور على مجلس الإدارة واللاعبين. وأنهى النصر الموسم في المركز الرابع وهو أقصى ما نجح في الحصول عليه، بعدما خسر في كأس رئيس الدولة مبكراً وبالتحديد في دور الـ16 أمام فريق دبا، كما خسر في ربع نهائي كأس الخليج العربي أمام الوصل، وهو ما أفقد الفريق فرصة المنافسة على أي لقب الموسم الماضي.

عودة المنقذ

شكلت عودة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، إلى تدريب العميد في الدور الثاني الموسم الماضي نقطة تحوّل كبيرة في نتائج فريق النصر، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج لم تحصل للعميد في دوري المحترفين من قبل وتحقيق ستة انتصارات متتالية، بعد سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة المدرب الإيطالي برانديلي، الذي بدأ الموسم الماضي مع العميد بطموح كبير، لكن ما تحقق كان مختلفاً.

ويضع مجلس إدارة النادي والجمهور الآمال على المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، في إعادة الفريق مرة أخرى إلى منصات التتويج بعدما حقق معه ثلاث بطولات أثناء توليه مهمة قيادة الفريق في السنوات الماضية، وهي كأس الخليج العربي وكأس الأندية الخليجية وكأس رئيس الدولة، إضافة إلى الآمال بتواجد قوي في دوري أبطال آسيا إذا نجح في تخطي مباراة الملحق، وتكرار سيناريو الوجود في الدور ربع النهائي من البطولة مثلما فعل من قبل.

وكان المدرب الصربي إيفان يوفانوفيش، قد وجد مع النصر خلال الفترة من 2013-2016 قبل أن تتم إقالته بسبب المشكلة الشهيرة الخاصة بالمهاجم البرازيلي فاندرلي، وتدني نتائج الفريق، ورفض المدرب عدداً من العروض المحلية والخارجية قبل العودة من جديد إلى النصر بطلب من مجلس إدارة النادي.

صفقات النصر

- التعاقد مع المهاجم محمد العكبري.

- التعاقد مع المدافع محمد مرزوق.

- التعاقد مع المدافع الحسين صالح.

- التعاقد مع المهاجم البرازيلي صامويل روزا.

- التعاقد مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو.

- التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي يوهان كاباي.

- انتقال اللاعب فواز عوانة إلى بني ياس.

- الاستغناء عن المهاجم البرازيلي فاندرلي.

- نهاية تعاقد هداف الفريق البرازيلي مارسيلو.

- الاستغناء عن اللاعب المغربي عبدالعزيز برادا.

بدأ النصر إعداده في هولندا بداية من 20 الجاري، ويستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

مشاركات النصر في الموسم الجديد

- دوري الخليج العربي.

- كأس رئيس الدولة.

- كأس الخليج العربي.

- ملحق دوري أبطال آسيا.