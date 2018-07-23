تعرف إلى أسعار تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كاس آسيا الإمارات 2019، عن بدء طرح تذاكر بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» للجمهور اعتباراً من يوم الاثنين 30 يوليو الجاري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بين وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في مقر الاخير بالعاصمة الماليزية كولالمبور لمناقشة الخطة التنظيمية ومدى جاهزية المنشآت ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء.

واستعرضت اللجنة العليا المحلية المنظمة رؤيتها المتمثلة في الجمع بين المجتمعات المحلية ورعاية المواهب الجديدة من خلال طرح مجموعة من الفرص المهمة للجمهور للانخراط في البطولة القارية، حيث تستهدف اللجنة العليا المحلية المنظمة من خلال العمل مع المدارس والجامعات وأكاديميات كرة القدم، إلى إشراك مختلف المجتمعات في دولة الإمارات عبر مبادرات "صنّاع اللعب" و"الفريق المضيف"، كما أنها بصدد إطلاق حملة ترويجية متنقلة وبرنامج للمدارس ومبادرات تطوعية موسعة.



من جانب آخر اشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستعدادات الجارية والتحضيرات المكثفة لاستضافة البطولة ووصول نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة، بما يؤكد حرص اللجنة العليا المحلية المنظمة على تنظيم البطولة بشكل مميز يليق بمكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية.